Детский кардиолог: как часто нужно делать ребенку кардиограмму и зачем

Об этом рассказала врач-детский кардиолог поликлинического отделения №3 Новокуйбышевской центральной городской больницы Алиса Нуруллина:
«Многие заболевания сердца у детей могут протекать бессимптомно. Электрокардиография позволяет на ранних стадиях выявить патологию сердечно-сосудистой системы и начать лечение, когда оно наиболее эффективно. Прохождение ЭКГ-диагностики в детстве поможет избежать формирования хронических неинфекционных заболеваний в зрелом возрасте.
В каких случаях необходимо делать ЭКГ-диагностику?
При наличии наследственного фактора.
Перед поступлением в секцию с высоким уровнем физической активности.
Детям, которые активно занимаются физкультурой, танцами, — ежегодно, а профессиональным спортсменам — 2 раза в год.
После перенесённых тяжёлых острых респираторных инфекций.
Перед любым оперативным вмешательством с применением
наркоза.
В каких случаях необходимо обращаться к специалистам?
Если вы заметили следующие симптомы:
задержка физического развития - маленькая прибавка в весе или отставание в росте,
повышенная утомляемость, слабость и отказ от игр, которые раньше приносили радость,
обмороки или предобморочные состояния - головокружение,
потемнение в глазах и потеря сознания,
затрудненное дыхание при физической нагрузке,
учащённое сердцебиение,
боли в груди или в области сердца, особенно при
физической нагрузке,
посинение губ, пальцев и частей тела, особенно при плаче или физической нагрузке,
отёки на ногах.
Здоровый образ жизни и своевременные медицинские осмотры являются основой профилактики заболеваний сердца. Обеспечьте ребёнку полноценное питание, активный образ жизни, ограничьте время, проведённое за компьютером или телевизором. В том числе, если у ребёнка есть хронические заболевания, строго соблюдайте рекомендации лечащего врача.
Помните: забота о здоровье ребёнка – это инвестиция в его будущее, ключ к счастливой и полноценной жизни! "
Фото: минздрав СО