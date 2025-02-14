Детский кардиолог: как часто нужно делать ребенку кардиограмму и зачем

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Об этом рассказала врач-детский кардиолог поликлинического отделения №3 Новокуйбышевской центральной городской больницы Алиса Нуруллина:



«Многие заболевания сердца у детей могут протекать бессимптомно. Электрокардиография позволяет на ранних стадиях выявить патологию сердечно-сосудистой системы и начать лечение, когда оно наиболее эффективно. Прохождение ЭКГ-диагностики в детстве поможет избежать формирования хронических неинфекционных заболеваний в зрелом возрасте.



В каких случаях необходимо делать ЭКГ-диагностику?



При наличии наследственного фактора.

Перед поступлением в секцию с высоким уровнем физической активности.

Детям, которые активно занимаются физкультурой, танцами, — ежегодно, а профессиональным спортсменам — 2 раза в год.

После перенесённых тяжёлых острых респираторных инфекций.

Перед любым оперативным вмешательством с применением

наркоза.



В каких случаях необходимо обращаться к специалистам?



Если вы заметили следующие симптомы:

задержка физического развития - маленькая прибавка в весе или отставание в росте,

повышенная утомляемость, слабость и отказ от игр, которые раньше приносили радость,

обмороки или предобморочные состояния - головокружение,

потемнение в глазах и потеря сознания,

затрудненное дыхание при физической нагрузке,

учащённое сердцебиение,

боли в груди или в области сердца, особенно при

физической нагрузке,

посинение губ, пальцев и частей тела, особенно при плаче или физической нагрузке,

отёки на ногах.



Здоровый образ жизни и своевременные медицинские осмотры являются основой профилактики заболеваний сердца. Обеспечьте ребёнку полноценное питание, активный образ жизни, ограничьте время, проведённое за компьютером или телевизором. В том числе, если у ребёнка есть хронические заболевания, строго соблюдайте рекомендации лечащего врача.

Помните: забота о здоровье ребёнка – это инвестиция в его будущее, ключ к счастливой и полноценной жизни! "

Фото: минздрав СО