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Детский кардиолог: как часто нужно делать ребенку кардиограмму и зачем

14 февраля 2025 14:29
158
Прохождение ЭКГ-диагностики в детстве поможет избежать формирования хронических неинфекционных заболеваний в зрелом возрасте.

Об этом рассказала врач-детский кардиолог поликлинического отделения №3 Новокуйбышевской центральной городской больницы Алиса Нуруллина:

«Многие заболевания сердца у детей могут протекать бессимптомно. Электрокардиография позволяет на ранних стадиях выявить патологию сердечно-сосудистой системы и начать лечение, когда оно наиболее эффективно. Прохождение ЭКГ-диагностики в детстве поможет избежать формирования хронических неинфекционных заболеваний в зрелом возрасте.

В каких случаях необходимо делать ЭКГ-диагностику?

При наличии наследственного фактора.
Перед поступлением в секцию с высоким уровнем физической активности.
Детям, которые активно занимаются физкультурой, танцами, — ежегодно, а профессиональным спортсменам — 2 раза в год.
После перенесённых тяжёлых острых респираторных инфекций.
Перед любым оперативным вмешательством с применением
наркоза.

В каких случаях необходимо обращаться к специалистам?

Если вы заметили следующие симптомы:
 задержка физического развития - маленькая прибавка в весе или отставание в росте,
 повышенная утомляемость, слабость и отказ от игр, которые раньше приносили радость,
 обмороки или предобморочные состояния - головокружение,
потемнение в глазах и потеря сознания,
 затрудненное дыхание при физической нагрузке,
 учащённое сердцебиение,
 боли в груди или в области сердца, особенно при
физической нагрузке,
 посинение губ, пальцев и частей тела, особенно при плаче или физической нагрузке,
 отёки на ногах.

Здоровый образ жизни и своевременные медицинские осмотры являются основой профилактики заболеваний сердца. Обеспечьте ребёнку полноценное питание, активный образ жизни, ограничьте время, проведённое за компьютером или телевизором. В том числе, если у ребёнка есть хронические заболевания, строго соблюдайте рекомендации лечащего врача.
Помните: забота о здоровье ребёнка – это инвестиция в его будущее, ключ к счастливой и полноценной жизни! "

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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