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Автопарк Нефтегорской больницы за три года пополнили 11 новых автомобилей

5 февраля 2024 21:24
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Они помогают оказывать помощь жителям на дому, доставлять лекарства и при необходимости транспортировать пациентов в подразделения.

9 машин на базе «Лада Гранта», а также «Лада Ларгус» и «ГАЗ-Соболь» приобретены благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Они помогают оказывать помощь жителям на дому, доставлять лекарства и при необходимости транспортировать пациентов в подразделения.

Особенно выручает автомобиль в плохую погоду, рассказывает заведующая фельдшерско-акушерским пунктом села Семеновка Алена Антонова. Специалист оказывает помощь местным жителям уже более 10 лет.

«В нашем селе почти 900 жителей. Автомобиль позволяет гораздо быстрее добираться до пациентов. Регулярно выезжаю к маленьким детям, людям старшего возраста, которые живут на окраине села. Также на дому в случае необходимости выполняю забор биоматериала. Он оперативно доставляется в лабораторию», — пояснила фельдшер.

Напомним, модернизация первичного звена здравоохранения — часть национального «Здравоохранение», который реализуется по решению президента России Владимира Путина. В Самарской области при поддержке губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения. В 2023 году в медучреждения региона поступил 131 автомобиль для оказания неотложной помощи. В этом году планируется поставка еще 97 санитарных машин.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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