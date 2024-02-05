Автопарк Нефтегорской больницы за три года пополнили 11 новых автомобилей

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9 машин на базе «Лада Гранта», а также «Лада Ларгус» и «ГАЗ-Соболь» приобретены благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Они помогают оказывать помощь жителям на дому, доставлять лекарства и при необходимости транспортировать пациентов в подразделения.



Особенно выручает автомобиль в плохую погоду, рассказывает заведующая фельдшерско-акушерским пунктом села Семеновка Алена Антонова. Специалист оказывает помощь местным жителям уже более 10 лет.



«В нашем селе почти 900 жителей. Автомобиль позволяет гораздо быстрее добираться до пациентов. Регулярно выезжаю к маленьким детям, людям старшего возраста, которые живут на окраине села. Также на дому в случае необходимости выполняю забор биоматериала. Он оперативно доставляется в лабораторию», — пояснила фельдшер.



Напомним, модернизация первичного звена здравоохранения — часть национального «Здравоохранение», который реализуется по решению президента России Владимира Путина. В Самарской области при поддержке губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения. В 2023 году в медучреждения региона поступил 131 автомобиль для оказания неотложной помощи. В этом году планируется поставка еще 97 санитарных машин.

Фото: минздрав СО