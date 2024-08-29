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Армен Бенян с рабочим визитом посетил Большечерниговский район.

29 августа 2024 17:10
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Он ознакомился с работой медицинских подразделений, посетил трассовый медицинский пункт вблизи села Августовка.

Руководитель ведомства совместно с главным врачом ЦРБ Татьяной Бобошко ознакомился с работой медицинских подразделений, посетил трассовый медицинский пункт на границе Большечерниговского и Большеглушицкого районов вблизи села Августовка.

В отделении врачей общей практики в селе Украинка обсудили проблемные вопросы завершения капитального ремонта здания и благоустройства прилегающей территории. В настоящее время ведутся претензионные работы с подрядчиком со стороны учреждения. Вопрос находится на контроле руководства областного минздрава, принимаются необходимые меры.

В подразделении районной больницы в селе Августовка совместно с медицинскими работниками наметили планы по расширению возможностей проведения телемедицинских консультаций с узкими специалистами и вакцинации жителей от вирусных инфекций.

С марта этого года на автомагистрали А-300 на границе Большечерниговского и Большеглушицкого районов вблизи села Августовка работает новый трассовый медицинский пункт. Это четвертое подразделение Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, расположенное на аварийно-опасных участках трассы. С сотрудниками трассового пункта руководитель ведомства обсудил востребованность подразделения, особенности выездов и показатели работы.

"Начало осени - время активной стадии мероприятий национального проекта "Здравоохранение" по улучшению материально-технической базы наших учреждений. Это капитальные ремонты и возведение новых модульных зданий. Контролируем выполнение на всех этапах. В Большечерниговском районе есть проблемный обьект по проведению капитального ремонта, в настоящее время решаем вопрос в правовом поле. Важно, чтобы для жителей и медработников были созданы комфортные и безопасные условия, - отметил Армен Бенян. - В этом году в районе также будет возведен современный фельдшерско-акушерский пункт в поселке Торшиловский благодаря выделению дополнительных средств из областного бюджета".

Напомним, по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева были приняты поправки в областной бюджет и выделены дополнительные средства на возведение 24 ФАПов в Самарской области.

 

Фото:  минздрав СО/Алексей Коновалов

Теги: Медицина

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