Цель — раскрыть творческий потенциал жителей региона, в первую очередь молодежи.
В ДК села Шигоны открылось новое творческое пространство - «Яркие люди»
МРОТ вырастет более чем на 20,5%.
МРОТ в 2026 году вырастет до 27 093 рублей
В центре внимания – объекты социальной инфраструктуры: образовательные и спортивные организации.
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил Кинель и Кинельский район
Вячеслав Федорищев обсудил развитие и поддержку спортивного метания ножа.
В Самаре Вячеслав Федорищев встретился со сборной командой региона по спортивному метанию ножа
С 7 по 12 октября на сцене Thailand Cultural Center самарский театр представил четыре свои лучшие постановки.
В Бангкоке завершились масштабные гастроли САТОБ
Цель фестиваля – помочь людям с особенностями здоровья активно проявлять себя в социуме, реализовать творческий потенциал, преодолевать психологические и коммуникативные барьеры, глубже познакомить с лучшими образцами русской классической литературы.
В губернии пройдет межрегиональный фестиваль художественного творчества инвалидов по зрению «Россия. Сплетение времен»
Старт пройдет в Самаре в первый день XIII международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Елена Наумчик из Самары в этом году открыла частную вокальную студию.
При поддержке службы занятости жители региона открывают свое дело
13-летний акробат вернулся в спорт благодаря успешной операции в Клиниках СамГМУ

14 октября 2025 17:36
153
Ему была выполнена сложнейшая операция по удалению гигантской остеохондромы.

Благодаря слаженной работе врачей Клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) и Самарского областного клинического кардиологического диспансера 13-летний акробат Николай Оканов смог продолжить спортивную карьеру после лечения заболевания, ставившего под угрозу его будущее в акробатике. Ему была выполнена сложнейшая операция по удалению гигантской остеохондромы.

Спустя несколько месяцев можно с уверенностью сказать, что операция увенчалась полным успехом. За лето Николай прошел курс реабилитации и постепенно вернулся к спортивным нагрузкам. А уже в сентябре завоевал два первых места на городских соревнованиях по акробатике.

Как вспоминает папа мальчика Сергей Оканов, возможность возвращения в спорт была совершенно неочевидной с учетом локализации остеохондромы и сложности случая. Но первые мысли, когда родители увидели новообразование на ноге у сына, были еще более страшными. Поэтому, чтобы исключить онкологию, сначала прошли все обследования по месту жительства в Оренбургской области.

«Узнав, что это не злокачественное образование, а остеохондрома, конечно же, почувствовали облегчение, — делится мама Галина Оканова. — Но вскоре пришло понимание, что операция предстоит непростая. Обследования показали, что костный нарост нарушал кровоток в нижней конечности. Это грозило нарушением циркуляции, некрозом и могло даже привести к ампутации. Стали искать в интернете, где бы могли сделать такую операцию. Отправили заявку в Санкт-Петербург, в НМИЦ им. Г.И. Турнера, но потом я нашла информацию о Клиниках СамГМУ и в частности о докторе Шмелькове. Были очень хорошие отзывы. Поэтому приехали сюда».

Операцию согласовывали не сразу, так как требовалась мультидисциплинарная бригада специалистов. Перед врачами стояла сложнейшая задача.

«Остеохондрома — это достаточно распространенное явление в период роста детей. И родителям зачастую не следует пугаться и сразу думать о самом плохом при обнаружении каких-то новообразований. Но в данном случае все осложнялось локализацией нароста и его размером. Образование росло в области верхней трети голени из головки малоберцовой кости, — рассказывает заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением Клиник СамГМУ Андрей Шмельков. — Опасность была в том, что в этой области находится общий малоберцовый нерв, который отвечает за двигательную активность. При его повреждении полностью выключаются мышцы, человек начинает хромать. Второй сложный момент был в том, что под костным образованием проходит подколенная артерия. Мы выполнили КТ с ангиографией и увидели практически полное сдавление артерии, в любой момент могло произойти тотальное сдавление, что создавало угрозу для конечности». 

Поэтому для участия в операции был приглашен детский кардиохирург, сосудистый хирург Самарского областного клинического кардиологического диспансера Николай Свечков. В процессе операции он, несмотря на то что капсула костного образования спаялась с подколенной артерией, смог аккуратно выделить артерию.

Хирурги мобилизовали мягкие ткани и успешно отодвинув нерв, удалили нарост размером примерно с кулак взрослого человека.

Как вспоминают родители, самыми волнительными были минуты после операции. «Доктор Шмельков, выйдя из операционной, сказал, что все прошло успешно, но сразу сложно судить об объеме движений и нужно подождать, когда Коля придет в себя и попробует пошевелить ногой. И когда это случилось, мы поняли, что теперь осталось только выздоравливать! Счастью не было предела», — делятся родители.

Затем начался период реабилитации, который довольно быстро принес результаты: Николай не только восстановил спортивную форму, но и сразу же доказал это победами на соревнованиях. Он рассказал, что очень благодарен врачам за высокий профессионализм, во многом благодаря им он сможет и дальше стремиться к своей главной спортивной цели — званию мастера спорта. На пути к этой мечте у него уже есть серьезное достижение — первый взрослый разряд.

 

Фото:   СамГМУ

Теги: Медицина Самара Университет

