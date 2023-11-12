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12% экономически активных самарцев обращались за онлайн-консультациями к врачам

12 ноября 2023 11:34
209
12% экономически активных самарцев обращались за онлайн-консультациями к врачам

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

12% самарцев доводилось консультироваться с врачами по интернету, причем каждому пятому из них — прямо на рабочем месте. Женщины сервисами телемедицины пользуются чаще мужчин (15 и 10% соответственно). Горожане в возрасте от 35 до 44 лет — чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше. Чем выше уровень дохода опрошенных, тем больше среди них тех, что уже успел оценить онлайн-консультации врачей.

В вопросе удовлетворенности качеством консультаций нарастают полярные мнения: 19% опрошенных однозначно негативно оценили последнюю онлайн-консультацию у врача, которую проходили в течение последнего года, при этом скорее положительно оценили ее 42% жителей города.

Время проведения: 21 октября — 9 ноября 2023 года

Теги: Опрос

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