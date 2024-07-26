Более трети самарцев отказывались от хорошей вакансии по просьбе партнера

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38,2% жителей Самары минимум раз в жизни отказывали потенциальному работодателю, если партнер высказывался против предложения. Такие данные аналитики проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» получили в ходе исследования для Аналитического центра «АльфаСтрахование».

Каждый третий всегда советуется с партнером при поиске работы. Более 16% горожан советуются по поводу вакансии только в том случае, если потенциальное трудоустройство существенно изменит жизненный уклад. А 13,5% считают, что карьера – личное дело каждого.

При поиске работы опрошенные обсуждают с партнерами (вопрос подразумевал множественный выбор) график – 43,2%, уровень зарплаты – 39,6%, местоположение – 26,9%, соцпакет – 24,3%, условия работы – 18,3%, возможные командировки – 11,4%, функциональные обязанности – 9,2%.

Более трети респондентов отказывались от трудоустройства, если партнер высказывал такую просьбу. Игнорировали его мнение и устраивались на интересующее место работы 14,5%.

«Во главу угла при поиске работы соискатели ставят социальный комфорт и – при наличии отношений – комфорт партнера. Это крайне важно, потому во многом обеспечивает психоэмоциональное благополучие, позволяет получить поддержку семьи и дополнительную уверенность, что в конечном счете зачастую спасает от излишней рабочей усталости и выгорания», – говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» «АльфаСтрахование».

Участие в опросе приняли 1577 человек.