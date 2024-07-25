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Большинству самарцев работодатель предоставляет технику для работы

25 июля 2024 13:57
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Большинству самарцев работодатель предоставляет технику для работы

Авито Работа опросила более 4 000 работающих россиян, чтобы узнать, какая электроника требуется им для работы и предоставляет ли ее работодатель. Согласно данным опроса, 78% самарцев компания предоставляет всю необходимую для работы технику. 22% самарцев работодатель не предоставляет электронику для работы.

Опрос показал, что самарцам, работающим в офисе или из дома, необходимы в основном следующие гаджеты: принтер или сканер (48%), стационарный компьютер (57%), зарядные устройства и адаптеры (42%), сетевое оборудование — роутер, усилитель Wi-Fi сигнала (40%). Чуть реже респонденты называли в качестве необходимой для работы техники смартфон (35%) и ноутбук (30%), наушники или гарнитуру (23%), увлажнитель воздуха или вентилятор (25%), персональную лампу или светильник (23%), внешний монитор (28%), внешний жесткий диск или SSD (12%), профессиональную веб-камеру (7%) и планшет — обычный или графический (7%).

Среди брендов компьютеров и ноутбуков для работы опрошенные жители Самары в основном предпочитают Lenovo (44%), Asus (38%) и Acer (35%) .

При этом, по данным Авито Товаров, в июне-июле 2024 года ноутбуки Lenovo находятся на третьем месте по популярности на платформе — доля в общем объеме продаж составила 14%. Чаще всего жители Самары покупают технику от Asus — на них пришлось 18% всех продаж ноутбуков.

Acer занимает четвертое место по доле продаж с показателем в 13%. В среднем приобрести лэптоп этой марки можно за 18 600 рублей. Второе место заняли лэптопы Apple с долей продаж в 18%. 

Теги: Опрос

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