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Главным врачом Приволжской ЦРБ назначена Мария Дмитриева

5 июня 2019 16:54
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Михаил Ратманов представил нового главного врача районной больницы и провел встречу с коллективом учреждения.
4 июня министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов посетил Приволжскую центральную районную больницу с рабочим визитом. Руководитель ведомства представил нового главного врача районной больницы и провел встречу с коллективом учреждения.

С 4 июня 2019 года на должность главного врача Приволжской ЦРБ назначена Мария Дмитриева. До этого назначения Мария Степановна более 9 лет работала заместителем главного врача по клинико-экспертной работе Самарской городской клинической больницы №1 имени Н.И. Пирогова. Ее стаж работы в системе здравоохранения составляет более 20 лет, на руководящих должностях – более 14 лет. Мария Дмитриева - кандидат медицинских наук, передает пресс-служба минздрава СО.



Фото:   пресс-служба минздрава СО
 
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Комментарии



Здравоохранение
5 июня 2019  16:54
Михаил Ратманов представил нового главного врача районной больницы и провел встречу с коллективом учреждения.
Главным врачом Приволжской ЦРБ назначена Мария Дмитриева
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