Главным врачом Приволжской ЦРБ назначена Мария Дмитриева

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4 июня министр здравоохранения Самарской областипосетил Приволжскую центральную районную больницу с рабочим визитом. Руководитель ведомства представил нового главного врача районной больницы и провел встречу с коллективом учреждения.С 4 июня 2019 года на должность главного врача Приволжской ЦРБ назначена. До этого назначения Мария Степановна более 9 лет работала заместителем главного врача по клинико-экспертной работе Самарской городской клинической больницы №1 имени Н.И. Пирогова. Ее стаж работы в системе здравоохранения составляет более 20 лет, на руководящих должностях – более 14 лет. Мария Дмитриева - кандидат медицинских наук, передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО