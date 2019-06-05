Главным врачом Приволжской ЦРБ назначена Мария Дмитриева
5 июня 2019 16:54
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С 4 июня 2019 года на должность главного врача Приволжской ЦРБ назначена Мария Дмитриева. До этого назначения Мария Степановна более 9 лет работала заместителем главного врача по клинико-экспертной работе Самарской городской клинической больницы №1 имени Н.И. Пирогова. Ее стаж работы в системе здравоохранения составляет более 20 лет, на руководящих должностях – более 14 лет. Мария Дмитриева - кандидат медицинских наук, передает пресс-служба минздрава СО.
Фото: пресс-служба минздрава СО
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