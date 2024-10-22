Жители поселка Торшиловский Большечерниговского района будут наблюдаться в новом ФАПе

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Жители поселка Торшиловский Большечерниговского района – более 300 человек – будут наблюдаться, получать необходимую помощь, проходить диспансеризацию и профосмотры в современном фельдшерско-акушерском пункте. Это стало возможным благодаря выделению дополнительных средств из областного бюджета.



Напомним, по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева были приняты поправки в областной бюджет и выделены дополнительные средства на возведение 24 ФАПов в Самарской области.



На сегодняшний день готово основание здания, в ближайшее время приступят к дальнейшим строительным работам.



«Это будет современное модульное здание со всеми удобствами, оснащённое всем необходимым оборудованием и мебелью для оказания первичной и неотложной помощи, проведения профилактических мероприятий», – рассказала главный врач Большечерниговской центральной районной больницы Татьяна Бобошко.



Модернизация первичного звена здравоохранения — часть национального «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Всего в Самарской области в 2024 году будут возведены 36 модульных зданий для размещения медицинских подразделений, капитальный ремонт будет проведен в 33 подразделениях медучреждений.

Фото: минздрав СО