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Жители поселка Торшиловский Большечерниговского района будут наблюдаться в новом ФАПе

22 октября 2024 14:10
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На сегодняшний день готово основание здания, в ближайшее время приступят к дальнейшим строительным работам.

Жители поселка Торшиловский Большечерниговского района – более 300 человек – будут наблюдаться, получать необходимую помощь, проходить диспансеризацию и профосмотры в современном фельдшерско-акушерском пункте. Это стало возможным благодаря выделению дополнительных средств из областного бюджета.

Напомним, по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева были приняты поправки в областной бюджет и выделены дополнительные средства на возведение 24 ФАПов в Самарской области.

На сегодняшний день готово основание здания, в ближайшее время приступят к дальнейшим строительным работам.

«Это будет современное модульное здание со всеми удобствами, оснащённое всем необходимым оборудованием и мебелью для оказания первичной и неотложной помощи, проведения профилактических мероприятий», – рассказала главный врач Большечерниговской центральной районной больницы Татьяна Бобошко.

Модернизация первичного звена здравоохранения — часть национального «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Всего в Самарской области в 2024 году будут возведены 36 модульных зданий для размещения медицинских подразделений, капитальный ремонт будет проведен в 33 подразделениях медучреждений.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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