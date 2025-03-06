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Жители Хворостянского района будут получать медпомощь в обновлённых условиях

6 марта 2025 15:15
138
Кроме того, в этом году планируется возведение нового фельдшерско-акушерского пункта в селе Высотино за счет дополнительных средств, выделенных из областного бюджета.

В рамках модернизации первичного звена здравоохранения продолжается обновление медицинских учреждений в Хворостянском районе. Это позволит создать комфортные условия для местных жителей и обеспечить доступность медицинских услуг для всех категорий граждан, включая людей с ограниченными возможностями здоровья.

На данный момент в поликлинике посёлка Масленниково завершены основные этапы капитального ремонта. Обновлен фасад здания, проведен ремонт кровли и входной группы. Для маломобильных пациентов установлен пандус. Также выполнены внутренние отделочные работы, заменены инженерные системы.

«Около 1500 жителей посёлков Масленниково, Соловьево и Приовражный получают необходимую медицинскую помощь в поликлинике. Приём ведут участковый врач-терапевт и медсестра. По графику выезжают специалисты узких направлений: лор, офтальмолог, акушер-гинеколог и хирург», - рассказывает и. о. главного врача Хворостянской центральной районной больницы Николай Кузьмин.

Завершается капитальный ремонт офиса врача общей практики в поселке Прогресс. Пока в помещении ведутся внутренние отделочные работы, медицинскую помощь местные жители получают помощь в приспособленном помещении.

Кроме того, в этом году планируется возведение нового фельдшерско-акушерского пункта в селе Высотино за счет дополнительных средств, выделенных из областного бюджета по поручению главы региона Вячеслава Федорищева. В новом ФАПе получать медицинскую помощь будут около 150 жителей села.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В этом году будут возведены 53 новых зданий фельдшерско-акушерских пунктов, что в 1,5 раза больше, чем в 2024 году.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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