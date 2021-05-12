Я нашел ошибку
Главные новости:
Группа из шести россиян пытается самостоятельно спуститься с высокогорья, одному из них требуется помощь.
МЧС Абхазии ищет в горах туристическую группу из шести россиян
Транспортированные из Казани в Москву девять пострадавших при стрельбе нормально перенесли перелет. 
Одного из пострадавших при стрельбе в Казани ребенка выписали из больницы
По словам Лаврова, это сделать проще, чем собираться в других форматах, с более широким количеством участников.
Лавров заявил о необходимости созыва  ближневосточного "квартета" 
Заключительный матч ОЛИМП – Первенства ФНЛ "Крылья Советов" проведут в Калининграде с "Балтикой".
В Финале Кубка России "Крылья Советов" в Нижнем Новгороде уступили московскому "Локомотиву" – 1:3
Работают КРУГЛОСУТОЧНЫЕ прививочные кабинеты.
Жителей региона приглашают на вакцинацию от COVID-19
Мероприятие прошло в большом концертном зале Дома офицеров. В нем приняли участие около 600 военнослужащих, кадетов и юнармейцев города Самары.
В Самаре отметили 800-летие легендарного русского полководца Александра Невского
В нем приняли участие около 50 участников из регионов ПФО.
Дмитрий Азаров и Глеб Никитин открыли межрегиональный молодёжный форум «Молодежь Поволжья»
Губернатор СО поделился опытом развития туристического потенциала 63 региона, где одним из приоритетных направлений является экологический туризм. 
Дмитрий Азаров с Олегом Николаевым обсудили перспективы сотрудничества и вопросы развития туризма в регионах
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.04
-0.12
EUR 89.85
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет ночь оживших картин
В Самаре в акции “Ночь музеев-2021” примут участие более 45 арт-площадок
Третьяковка в Самаре приглашает гостей
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Жителей региона приглашают на вакцинацию от COVID-19

12 мая 2021 22:18
116
Работают КРУГЛОСУТОЧНЫЕ прививочные кабинеты.

Работают КРУГЛОСУТОЧНЫЕ прививочные кабинеты:

- в Самаре на базе городской больницы 4 по адресу улица Мичурина,125, тел. 8(846)3124890;
- в Тольятти на базе Ставропольской ЦРБ по адресу Автозаводское шоссе,5, тел. 8(8482)790451.

Также открыты дополнительные пункты, которые проводят вакцинацию жителей в вечернее и ночное время:

 В Отрадном на базе
приемного отделения городской больницы по адресу улица Ленина, 61
тел. 88466122348

 В Безенчуке на базе приемного отделения ЦРБ по адресу
улица Мамистова, 52,
тел.8-84676-2-41-49

В Чапаевске на базе приёмного покоя ЦГБ по адресу улица, Ленина 104, тел. 88463930447

В Камышлинском районе на базе приемного отделения ЦРБ по адресу с. Камышла , улица Победы, 68
тел. 8-846-64-33741

Теги: вакцинация круглосуточно

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцам рассказали о симптоматике прививки от коронавируса
12 мая 2021, 13:39
Самарцам рассказали о симптоматике прививки от коронавируса
ЦУР63 зафиксировал сразу десятки сообщений жителей, где они признаются, что не делают прививку из-за боязни побочных явлений.  
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
248
Из них больше 246 тысяч завершили вакцинацию, получив второй компонент вакцины.
11 мая 2021, 14:13
Прививку от коронавируса сделали уже больше 330 тысяч жителей области
Из них больше 246 тысяч завершили вакцинацию, получив второй компонент вакцины. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
369
Вакцинация от коронавируса в России идет планово
11 мая 2021, 11:41
Вакцинация от коронавируса в России идет планово
Коллективный иммунитет удастся обеспечить в сентябре. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
307
Здравоохранение
Работают КРУГЛОСУТОЧНЫЕ прививочные кабинеты.
12 мая 2021  22:18
Жителей региона приглашают на вакцинацию от COVID-19
116
Скульптурная композиция «Призвание» символизирует гражданское и человеческое достоинство работников среднего медицинского звена.
12 мая 2021  19:19
В Международный день медицинской сестры в Самаре открыли скульптурную композицию «Призвание»
214
Желаю вам всем крепкого здоровья, признания со стороны коллег врачей.
12 мая 2021  18:56
Поздравление министра с Международным днем медицинской сестры
173
В Самаре заболели 24 человека.
12 мая 2021  16:30
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
273
В Самаре заболели 22 человека.
11 мая 2021  14:07
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
577
Самарская область присоединится к Всероссийскому донорскому марафон
11 мая 2021  12:36
Самарская область присоединится к Всероссийскому донорскому марафон "Космос у нас в крови"
399
По словам ученых, сенсор позволит измерять концентрацию глюкозы с высокой точностью и не менее 12 раз в час.
10 мая 2021  21:54
В России ведется разработка «умного» браслета для диабетиков
792
В России создадут умный браслет для диабетиков
10 мая 2021  11:29
В России создадут умный браслет для диабетиков
573
Диетолог рассказал об опасности чая с сахаром натощак
10 мая 2021  10:51
Диетолог рассказал об опасности чая с сахаром натощак
731
В Самаре заболели 34 человека.
9 мая 2021  20:38
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
1121
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
160
Весь список
В центре внимания
Олег Николаев отметил, что опыт НОЦ «Инженерия будущего» вызывает большой интерес в научно-производственной среде Чувашии,
12 мая 2021  17:50
Дмитрий Азаров обсудил с главой Чувашии Олегом Николаевым возможность вхождения республики в НОЦ «Инженерия будущего»
Политика
331
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
12 мая 2021  13:43
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
416
Ремонт Московского шоссе в Самаре идет по графику
12 мая 2021  13:25
Ремонт Московского шоссе в Самаре идет по графику
Благоустройство
346
В период с 12 по 17 мая 2021 года в Самарской области ожидается аномально жаркая погода
12 мая 2021  13:17
В период с 12 по 17 мая в Самарской области ожидается аномально жаркая погода
Экология
276
В Самаре из-за велосоревнований ограничат движение
12 мая 2021  12:05
В Самаре из-за велосоревнований ограничат движение
Транспорт
266
Весь список