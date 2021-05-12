Жителей региона приглашают на вакцинацию от COVID-19

Работают КРУГЛОСУТОЧНЫЕ прививочные кабинеты:
- в Самаре на базе городской больницы 4 по адресу улица Мичурина,125, тел. 8(846)3124890;
- в Тольятти на базе Ставропольской ЦРБ по адресу Автозаводское шоссе,5, тел. 8(8482)790451.
Также открыты дополнительные пункты, которые проводят вакцинацию жителей в вечернее и ночное время:
В Отрадном на базе
приемного отделения городской больницы по адресу улица Ленина, 61
тел. 88466122348
В Безенчуке на базе приемного отделения ЦРБ по адресу
улица Мамистова, 52,
тел.8-84676-2-41-49
В Чапаевске на базе приёмного покоя ЦГБ по адресу улица, Ленина 104, тел. 88463930447
В Камышлинском районе на базе приемного отделения ЦРБ по адресу с. Камышла , улица Победы, 68
тел. 8-846-64-33741