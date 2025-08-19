Жителей Новокуйбышевска и Тольятти приглашают узнать свой ВИЧ-статус

168

В регионе продолжает работать тест-мобиль Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД. В мобильном пункте можно сдать экспресс-тест и получить результат в течение 15 минут.



Каждый желающий сможет:



узнать о рисках, которые могут привести к передаче ВИЧ-инфекции и гепатита С



пройти тестирование



проконсультироваться по вопросам ВИЧ и гепатита С с ведущими специалистами региона.



Место работы мобильного пункта тестирования Самарского областного СПИД центра:



20 августа с 16 до 20 часов на парковке ТЦ «Сити Парк»



( г.Новокуйбышевск, пр. Победы, д. 1-Ж)



21 августа с 16 до 20 часов на парковке ТРК «Аэрохолл»



(г. Тольятти ул. Баныкина, 74)



Проверьте своё здоровье - пройдите тест на ВИЧ!

Фото: минздрав СО