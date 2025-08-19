Я нашел ошибку
Главные новости:
День ООПТ отметили в Ботаническом саду в Самаре.
Самарская область отметила День особо охраняемых природных территорий региона
Предлагается разделить прилегающую территорию на функциональные зоны.
В Самаре разработают дизайн-проект благоустройства территории у Дворца легкой атлетики на ул. Физкультурной
Будьте внимательны и осторожны! При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните 112.
Ночью 20 августа в северных районах Самарской области ожидается гроза, ливень, шквалистый ветер
И ожидает получение нового оборудования на общую сумму 23,67 млн.руб. (из федерального бюджета – 19,58 млн.руб., из регионального – 2,67 млн.руб.).
САТОБ стал в 2025 году участником нацпроекта «Семья»
Леонид Слуцкий: около трети россиян живут на доходы ниже указанного уровня, а минимальный набор товаров и услуг составляет порядка 20 тыс. рублей.
Россиян с доходом ниже 30 тыс. рублей предложили освободить от НДФЛ
Владимир является ведущим артистом театра драмы, постоянно занят в текущем репертуаре, пользуется большим авторитетом у своих коллег и огромной популярностью у публики.
Заслуженный артист Самарской области Владимир Сапрыкин награжден медалью «За труды в культуре и искусстве»
Документ направлен на развитие системы непрерывного профессионального развития медицинских кадров региона, повышение квалификации среднего медицинского персонала и укрепление кадрового потенциала отрасли.
Минздрав СО подписал соглашение с областной организацией медицинских сестер
На занятие приглашают всех желающих.
Центр поиска пропавших людей региона проведет полевое практическое занятие
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО - Кубке защитников Отечества.
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Жителей Новокуйбышевска и Тольятти приглашают узнать свой ВИЧ-статус

19 августа 2025 16:45
168
В мобильном пункте можно сдать экспресс-тест и получить результат в течение 15 минут.

В регионе продолжает работать тест-мобиль Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД. В мобильном пункте можно сдать экспресс-тест и получить результат в течение 15 минут.

Каждый желающий сможет:

 узнать о рисках, которые могут привести к передаче ВИЧ-инфекции и гепатита С

 пройти тестирование

 проконсультироваться по вопросам ВИЧ и гепатита С с ведущими специалистами региона.

 Место работы мобильного пункта тестирования Самарского областного СПИД центра:

20 августа с 16 до 20 часов на парковке ТЦ «Сити Парк»

( г.Новокуйбышевск, пр. Победы, д. 1-Ж)

21 августа с 16 до 20 часов на парковке ТРК «Аэрохолл»

(г. Тольятти ул. Баныкина, 74)

 Проверьте своё здоровье - пройдите тест на ВИЧ!

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

