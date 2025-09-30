Я нашел ошибку
Главные новости:
В день футбольного матча на территории стадиона будет работать мобильный медицинский комплекс Волжской районной клинической больницы.
1 октября на стадионе «Солидарность Самара Арена» можно пройти вакцинацию
В ходе ремонта выполнен комплекс внутренних работ с обновлением покрытий стен, потолков и напольных покрытий, полностью заменены системы водоснабжения и электроснабжения, отопления.
В селе Тенеево Кошкинского района проведен капремонт в офисе врача общей практики
Основной тема сезона объявлен — «Технологический суверенитет: технологии будущего — в наших руках».
В Самарской области пройдут очные этапы Всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ»
В день годовщины воссоединения России с новыми регионами в Самаре прошла патриотическая акция «СВОим примером», организованная ветеранами специальной военной операции.
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В 2025 году единый региональный конкурс проводится по 9 номинациям.
О проведении в 2025 году единого регионального конкурса Самарской области в сфере государственного и муниципального управления
Мощность сильнейшей с 1 июня магнитной бури несколько снизилась
Мощность сильнейшей с 1 июня магнитной бури несколько снизилась
Вячеслав Широков предложил новый подход к расчету и оценке напряженно-деформированного состояния стальных модульных зданий при различных вариантах силового воздействия.
Ученый Самарского политеха доказал надежность модульных зданий в сейсмически активных регионах
Театр покажет четыре свои лучшие постановки: опера «Флория Тоска», опера «Аида», балет-притча «Три маски короля» и балет-феерия «Щелкунчик».
САТОБ примет участие в XXVII Международном фестивале музыки и танца в Бангкоке
«Земский доктор»: в Безенчукской ЦРБ работает новый врач ультразвуковой диагностики

30 сентября 2025 13:32
149
За короткое время работы новый специалист уже провел обследование порядка 500 пациентов.

В Безенчукской центральной районной больнице работает новый врач ультразвуковой диагностики — Руслан Стребков. Он присоединился к коллективу в рамках программы «Земский доктор/Земский фельдшер».

Специалист имеет за плечами десятилетний опыт работы в медицине. Его профессиональный путь начался со специальности анестезиолога-реаниматолога в Чапаевске, затем он решил освоить специализацию ультразвуковой диагностики. Династию семьи Стребковых продолжают дочери, которые также получают медицинское образование.

 «Атмосфера в коллективе сразу расположила к себе. Здесь работают настоящие профессионалы, с которыми легко найти общий язык.Чувствуется слаженность команды и чёткая организация рабочего процесса», —отмечает Руслан Сергеевич.

За короткое время работы новый специалист уже провел обследование порядка 500 пациентов. Руслан Сергеевич работает на современном ультразвуковом аппарате, обеспечивающем высокую точность диагностики.

По словам главного врача Безенчукской больницы Людмилы Слепневой, администрация медучреждения совместно с муниципалитетом реализует комплекс дополнительных мер поддержки для привлечения и закрепления медицинских кадров. В районе реализуется муниципальная программа, в рамках которой предоставляют единовременную выплату в размере 100 000 рублей, компенсацию до 50%коммунальных платежей, льготную очередь в детские сады и служебное жильё.

Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами —важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизни», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году участниками программы «Земский доктор / Земский фельдшер» в Самарской области уже стали 56 специалистов. До конца года в рамках программы планируется трудоустроить еще 110 медработников.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

