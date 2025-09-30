«Земский доктор»: в Безенчукской ЦРБ работает новый врач ультразвуковой диагностики

149

В Безенчукской центральной районной больнице работает новый врач ультразвуковой диагностики — Руслан Стребков. Он присоединился к коллективу в рамках программы «Земский доктор/Земский фельдшер».



Специалист имеет за плечами десятилетний опыт работы в медицине. Его профессиональный путь начался со специальности анестезиолога-реаниматолога в Чапаевске, затем он решил освоить специализацию ультразвуковой диагностики. Династию семьи Стребковых продолжают дочери, которые также получают медицинское образование.



«Атмосфера в коллективе сразу расположила к себе. Здесь работают настоящие профессионалы, с которыми легко найти общий язык.Чувствуется слаженность команды и чёткая организация рабочего процесса», —отмечает Руслан Сергеевич.



За короткое время работы новый специалист уже провел обследование порядка 500 пациентов. Руслан Сергеевич работает на современном ультразвуковом аппарате, обеспечивающем высокую точность диагностики.



По словам главного врача Безенчукской больницы Людмилы Слепневой, администрация медучреждения совместно с муниципалитетом реализует комплекс дополнительных мер поддержки для привлечения и закрепления медицинских кадров. В районе реализуется муниципальная программа, в рамках которой предоставляют единовременную выплату в размере 100 000 рублей, компенсацию до 50%коммунальных платежей, льготную очередь в детские сады и служебное жильё.



Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами —важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизни», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году участниками программы «Земский доктор / Земский фельдшер» в Самарской области уже стали 56 специалистов. До конца года в рамках программы планируется трудоустроить еще 110 медработников.

Фото: минздрав СО