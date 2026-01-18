Сотрудники МЧС СО провели в храмах профилактические мероприятия

Приближается один из важнейших православных праздников Крещение Господне (Богоявление), и в преддверии праздничных богослужений сотрудники МЧС России по Самарской области провели серию профилактических мероприятий в храмах и церквях региона.

Инспекторы пожарного надзора тщательно проверили состояние эвакуационных выходов, наличие и исправность огнетушителей, а также работоспособность систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.

Кроме того, сотрудники МЧС провели инструктажи по пожарной безопасности для настоятелей, старост и служащих храмов. Они напомнили о важности установки светильников и других устройств с открытым огнем на негорючие основания, а также о необходимости хранения жидкости для розжига лампад в металлических шкафах в небьющейся таре.

Главное управление МЧС России по Самарской области держит на контроле безопасность всех праздничных мероприятий и желает православным верующим встретить Крещение Господне в радости и без каких-либо происшествий.

Фото: ГУ МЧС СО