Спортсмены тольяттинской «Мега-Лады» выступили на двух этапах личного чемпионата России
В Ставропольском районе водолазы достали тела двух человек со дна озера Городковское
Сотрудники МЧС СО провели в храмах профилактические мероприятия
В Самарской областной библиотеке для молодёжи пройдет встреча с поэтом Александром Гущевым
Священник рассказал о сроке годности святой воды
С 1 марта в России изменятся правила воздушных перевозок
19 января в регионе небольшой снег, до -13°С
Огурцы и помидоры стали главными драйверами январского роста цен
Сотрудники МЧС СО провели в храмах профилактические мероприятия

В преддверии праздника Крещение Господне инспекторы пожарного надзора тщательно проверили состояние эвакуационных выходов, наличие и исправность огнетушителей.

Приближается один из важнейших православных праздников Крещение Господне (Богоявление), и в преддверии праздничных богослужений сотрудники МЧС России по Самарской области провели серию профилактических мероприятий в храмах и церквях региона.

Инспекторы пожарного надзора тщательно проверили состояние эвакуационных выходов, наличие и исправность огнетушителей, а также работоспособность систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.

Кроме того, сотрудники МЧС провели инструктажи по пожарной безопасности для настоятелей, старост и служащих храмов. Они напомнили о важности установки светильников и других устройств с открытым огнем на негорючие основания, а также о необходимости хранения жидкости для розжига лампад в металлических шкафах в небьющейся таре.

Главное управление МЧС России по Самарской области держит на контроле безопасность всех праздничных мероприятий и желает православным верующим встретить Крещение Господне в радости и без каких-либо происшествий.

 

Фото:  ГУ МЧС СО

Работа инспекторов ГИМС не прекращалась даже в период длинных праздничных выходных в начале 2026 года.
13 января 2026, 19:57
Инспекторы ГИМС СО предупреждают об опасности выхода на лед водоемов 
Работа инспекторов ГИМС не прекращалась даже в период длинных праздничных выходных в начале 2026 года. Общество
За прошедшие сутки в губернии ликвидированы 14 пожаров
13 января 2026, 16:13
За прошедшие сутки в губернии ликвидированы 14 пожаров
Ночью 13 января при пожаре в квартире в Промышленном районе Самары погиб мужчина. Общество
На страже безопасности были задействованы 292 сотрудника и 22 единицы техники.
08 января 2026, 11:03
Сотрудники МЧС СО обеспечили безопасность рождественских богослужений
На страже безопасности были задействованы 292 сотрудника и 22 единицы техники. Общество
Крещенский сочельник наступил у православных верующих
18 января 2026  12:52
Крещенский сочельник наступил у православных верующих
Первые два трамвая «Львенок» из партии 2026 года прибыли в Самару
18 января 2026  10:48
Первые два трамвая «Львенок» из партии 2026 года прибыли в Самару
В Самаре проверили готовность крещенской купели на Полевом спуске
17 января 2026  12:08
В Самаре проверили готовность крещенской купели на Полевом спуске
14 педагогов примут участие во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» в Самаре
16 января 2026  13:52
14 педагогов примут участие во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» в Самаре
Жителям Самарской области напомнили правила безопасности для тех, кто планирует окунаться в прорубь
16 января 2026  13:33
Жителям Самарской области напомнили правила безопасности для тех, кто планирует окунаться в прорубь
