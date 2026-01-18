Я нашел ошибку
Главные новости:
Встреча с поэтом, ветераном СВО Александром Гущевым пройдет 20 января.
В Самарской областной библиотеке для молодёжи пройдет встреча с поэтом Александром Гущевым
Святая вода может испортиться, вопреки распространенному мнению о ее вечной сохранности. Об этом 18 января заявил настоятель храма Воскресения Христова в селе Воскресенка Самарской области священник Максим Портнов.
С 1 марта в России изменятся правила воздушных перевозок
19 января в регионе небольшой снег, до -13°С
Огурцы и помидоры стали главными драйверами январского роста цен
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
В Самаре ночью горела церковь Трех Святителей
В Самарской области тушили гараж на 100 кв. метрах
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Священник рассказал о сроке годности святой воды

Святая вода может испортиться, вопреки распространенному мнению о ее вечной сохранности. Об этом 18 января заявил настоятель храма Воскресения Христова в селе Воскресенка Самарской области священник Максим Портнов, пишут "Известия".

«Очень часто считают главным свойством святой воды то, что она, в отличие от обычной, не портится. На самом деле это совершенно не так. С православной точки зрения святая вода портится, если люди неблагоговейно к ней относятся», — объяснил он в беседе с aif.ru.

Крещение относится к 12 главным христианским праздникам. Это событие считается Богоявлением — явлением Троицы и свидетельством начала общественного служения Спасителя. В православном календаре праздник относится к числу двунадесятых и имеет фиксированную дату — ежегодно отмечается 19 января по новому стилю. Многие верующие считают, что святая вода, набранная в праздник, обладает особыми свойствами и не портится годами.

 

Фото:  freepik.com

