Священник рассказал о сроке годности святой воды

Святая вода может испортиться, вопреки распространенному мнению о ее вечной сохранности. Об этом 18 января заявил настоятель храма Воскресения Христова в селе Воскресенка Самарской области священник Максим Портнов, пишут "Известия".

«Очень часто считают главным свойством святой воды то, что она, в отличие от обычной, не портится. На самом деле это совершенно не так. С православной точки зрения святая вода портится, если люди неблагоговейно к ней относятся», — объяснил он в беседе с aif.ru.

Крещение относится к 12 главным христианским праздникам. Это событие считается Богоявлением — явлением Троицы и свидетельством начала общественного служения Спасителя. В православном календаре праздник относится к числу двунадесятых и имеет фиксированную дату — ежегодно отмечается 19 января по новому стилю. Многие верующие считают, что святая вода, набранная в праздник, обладает особыми свойствами и не портится годами.

Фото: freepik.com