Более 200 медработников прошли обучение благодаря региональной программе

В прошлом году в Самарской области завершилась масштабная образовательная программа по развитию наставничества в здравоохранении, в которой прошли обучение 200 медицинских работников. Проект реализован министерством здравоохранения региона совместно с Самарской областной организацией Профсоюза работников здравоохранения РФ в рамках мероприятий федерального проекта «Медицинские кадры», который является частью нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».



«Самый ценный ресурс системы здравоохранения — квалифицированные специалисты. Устранить кадровый дефицит, а также повысить престиж профессии медицинского работника — важные задачи нацпроекта. Системный подход, сочетающий нормативное закрепление статуса и профессиональную поддержку наставников, создает среду для непрерывного роста кадрового потенциала здравоохранения региона» — отметил врио министра здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.



Три практических интенсива на базе больниц в Чапаевске, Самаре и Тольятти объединили заведующих отделениями, врачей и медицинских сестер со всей области. Обучение по программе «Развитие компетенций медицинских работников в области наставничества» было нацелено на подготовку наставников. Участники освоили ключевые принципы адаптации молодых специалистов, методы эффективной коммуникации и передачи профессионального опыта, что напрямую влияет на качество медицинской помощи и корпоративную культуру.



«Институт наставничества выполняет ключевую функцию в сохранении преемственности поколений и поддержании высоких стандартов качества медицинской помощи» — отметила председатель Самарской областной организации Профсоюза Татьяна Сивохина.



Проект заложил прочный фундамент для целостной системы поддержки молодых специалистов и укрепления профессионального сообщества.

