В Ставропольском районе водолазы достали тела двух человек со дна озера Городковское

17 января водолазы отряда специального назначения проводили повторные поиски утонувших 27 декабря мужчины и женщины в Ставропольском районе на озере Городковское по заявлению сотрудников правоохранительных органов. Проводились водолазные поиски на акватории водоема двух человек с перевернувшейся лодки.

27 числа, в ходе поисковых работ, был обнаружен вмерзший в лед топливный бак с лодки. Глубина в районе поиска 2,5 метра. Водолазы обследовали донную акваторию в 5000 квадратных метров. Поиски были прекращены по причине отсутствия места крушения маломерного судна.

17 января появилась новая информация о месте крушения. Водолазы продолжили поиски, и нашли тела погибших на глубине 2,5 метра. Их тела подняли на поверхность, доставили к берегу и передали сотрудникам полиции. В поисковых работах принимали участие 6 спасателей и аэроглиссер, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: ПСС СО