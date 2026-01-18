Я нашел ошибку
Спортсмены тольяттинской «Мега-Лады» выступили на двух этапах личного чемпионата России
17 января водолазы отряда специального назначения проводили повторные поиски утонувших.
В Ставропольском районе водолазы достали тела двух человек со дна озера Городковское
В преддверии праздника Крещение Господне инспекторы пожарного надзора тщательно проверили состояние эвакуационных выходов, наличие и исправность огнетушителей.
Сотрудники МЧС СО провели в храмах профилактические мероприятия
Встреча с поэтом, ветераном СВО Александром Гущевым пройдет 20 января.
В Самарской областной библиотеке для молодёжи пройдет встреча с поэтом Александром Гущевым
Святая вода может испортиться, вопреки распространенному мнению о ее вечной сохранности. Об этом 18 января заявил настоятель храма Воскресения Христова в селе Воскресенка Самарской области священник Максим Портнов.
Священник рассказал о сроке годности святой воды
С 1 марта в России изменятся правила воздушных перевозок
19 января в регионе небольшой снег, до -13°С
Огурцы и помидоры стали главными драйверами январского роста цен
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В Ставропольском районе водолазы достали тела двух человек со дна озера Городковское

101
17 января водолазы отряда специального назначения проводили повторные поиски утонувших.

17 января водолазы отряда специального назначения проводили повторные поиски утонувших 27 декабря мужчины и женщины в Ставропольском районе на озере Городковское по заявлению сотрудников правоохранительных органов. Проводились водолазные поиски на акватории водоема двух человек с перевернувшейся лодки.

27 числа, в ходе поисковых работ, был обнаружен вмерзший в лед топливный бак с лодки. Глубина в районе поиска 2,5 метра. Водолазы обследовали донную акваторию в 5000 квадратных метров. Поиски были прекращены по причине отсутствия места крушения маломерного судна.

17 января появилась новая информация о месте крушения. Водолазы продолжили поиски, и нашли тела погибших на глубине 2,5 метра. Их тела подняли на поверхность, доставили к берегу и передали сотрудникам полиции. В поисковых работах принимали участие 6 спасателей и аэроглиссер, сообщает пресс-служба  ПСС СО.

 

Фото:  ПСС СО

 

