В Самаре проверили готовность крещенской купели на Полевом спуске

В выездном совещании под председательством первого заместителя главы города Михаила Малыхина приняли участие представители правоохранительных органов и служб безопасности, которые будут дежурить в ночь с 18 на 19 января, а также Самарской Митрополии и профильных структурных подразделений администрации города.

В связи с тем, что в этом году толщина льда ниже нормы, купель смонтирована с учётом дополнительных требований безопасности: конструкция купели, а также мостки и деревянные настилы имеют жёсткую опору на дно реки.

Фото горадминистрации