Спортсмены тольяттинской «Мега-Лады» выступили на двух этапах личного чемпионата России

В январе 2026 года стартовал личный чемпионат России по мотогонкам на льду. Позади два этапа соревнований. Спортсмены выступили на трассах в Вятских Полянах Кировской области 10-11 января и в Каменске-Уральском Свердловской области 17-18 января.
После двух этапов в таблице чемпионата спортсмены «Мега-Лады» расположились на следующих позициях:
8. Иван Хужин - 28 баллов
10. Игорь Кононов - 21
15. Симон Свитек - 13
16. Никита Толокнов - 12
Чемпионат продолжит этап в Шадринске Курганской области, который запланирован на 31 января и 1 февраля.
Фото: СК «Мега-Лада»/Самарский спорт