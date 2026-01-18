Я нашел ошибку
Главные новости:
Спортсмены тольяттинской «Мега-Лады» выступили на двух этапах личного чемпионата России
17 января водолазы отряда специального назначения проводили повторные поиски утонувших.
В Ставропольском районе водолазы достали тела двух человек со дна озера Городковское
В преддверии праздника Крещение Господне инспекторы пожарного надзора тщательно проверили состояние эвакуационных выходов, наличие и исправность огнетушителей.
Сотрудники МЧС СО провели в храмах профилактические мероприятия
Встреча с поэтом, ветераном СВО Александром Гущевым пройдет 20 января.
В Самарской областной библиотеке для молодёжи пройдет встреча с поэтом Александром Гущевым
Святая вода может испортиться, вопреки распространенному мнению о ее вечной сохранности. Об этом 18 января заявил настоятель храма Воскресения Христова в селе Воскресенка Самарской области священник Максим Портнов.
Священник рассказал о сроке годности святой воды
С 1 марта в России изменятся правила воздушных перевозок
19 января в регионе небольшой снег, до -13°С
Огурцы и помидоры стали главными драйверами январского роста цен
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Спортсмены тольяттинской «Мега-Лады» выступили на двух этапах личного чемпионата России

В январе 2026 года стартовал личный чемпионат России по мотогонкам на льду. Позади два этапа соревнований. Спортсмены выступили на трассах в Вятских Полянах Кировской области 10-11 января и в Каменске-Уральском Свердловской области 17-18 января.

После двух этапов в таблице чемпионата спортсмены «Мега-Лады» расположились на следующих позициях:
8. Иван Хужин - 28 баллов
10. Игорь Кононов - 21
15. Симон Свитек - 13
16. Никита Толокнов - 12

Чемпионат продолжит этап в Шадринске Курганской области, который запланирован на 31 января и 1 февраля.

 

Фото:  СК «Мега-Лада»/Самарский спорт

Теги: Тольятти

  Читайте НИАСам в Max
