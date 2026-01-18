Спортсмены тольяттинской «Мега-Лады» выступили на двух этапах личного чемпионата России

В январе 2026 года стартовал личный чемпионат России по мотогонкам на льду. Позади два этапа соревнований. Спортсмены выступили на трассах в Вятских Полянах Кировской области 10-11 января и в Каменске-Уральском Свердловской области 17-18 января.

После двух этапов в таблице чемпионата спортсмены «Мега-Лады» расположились на следующих позициях:

8. Иван Хужин - 28 баллов

10. Игорь Кононов - 21

15. Симон Свитек - 13

16. Никита Толокнов - 12

Чемпионат продолжит этап в Шадринске Курганской области, который запланирован на 31 января и 1 февраля.

Фото: СК «Мега-Лада»/Самарский спорт