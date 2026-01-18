С 1 марта в России изменятся правила воздушных перевозок

Авиаперевозчики в России с 1 марта будут обязаны заранее информировать пассажиров об условиях перелета, порядке изменения билета, отказа от перевозки и возврата денежных средств, в том числе в случае болезни или иных вынужденных обстоятельств, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский.

"С 1 марта вступают в силу изменения в правила воздушных перевозок, утвержденные приказом Минтранса России №341. Впервые в правилах детально закрепляется обязанность перевозчика заранее информировать пассажира об условиях перелета, порядке изменения билета, отказа от перевозки и возврата денежных средств, в том числе в случае болезни или иных вынужденных обстоятельств", - сказал РИА Новости Якубовский.

Отдельный блок изменений касается семей с детьми: устанавливается обязанность предоставлять детям до 12 лет и сопровождающим их пассажирам соседние места на борту без дополнительной платы, с четким описанием порядка их предоставления.

"Устраняется правовая неопределенность в вопросе вынужденного отказа от перелета. Вводится конкретный критерий задержки рейса более чем на 30 минут от времени, указанного в билете, при котором пассажир имеет право на возврат денежных средств. Одновременно подробно регламентированы обязанности перевозчика по обеспечению пассажиров водой, питанием и размещением при задержках рейсов", - отметил он.

Фото: pxhere.com