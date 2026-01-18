Крещенский сочельник наступил у православных верующих 18 января. Он отмечается накануне большого церковного праздника — Крещения Господня (Богоявления).

Крещение является одним из древнейших праздников в христианстве. Исторически он восходит к апостольским временам и первоначально составлял единое торжество с Рождеством Христовым. Этот объединенный праздник отражал раннехристианское понимание явления Бога в мир как единого события. Разделение произошло в IV веке после утверждения христианства в Римской империи, когда Рождество было закреплено за 25 декабря, а за Крещением осталась дата 6 января по юлианскому календарю.

Сакральным центром праздника является чин великого освящения воды, который совершается в сочельник и в сам день Крещения. Эта традиция символизирует обновление мира и имеет глубокие богословские корни. Освященная вода, которую по церковному называют агиасмой, считается великой святыней, которая, согласно учениям, не портится при благоговейном хранении, пишут "Известия".

Традиция крестных ходов к водоемам для их освящения также имеет древнее происхождение и символически воспроизводит событие крещения Христа в реке Иордан. В России такие освященные проруби стали называть иорданями. Однако обычай массовых купаний, особенно в его нынешнем виде, когда люди часто окунаются, не участвуя в предшествующем богослужении, священнослужители считают явлением относительно недавним, получившим широкое распространение в постсоветский период.