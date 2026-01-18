Я нашел ошибку
Святая вода может испортиться, вопреки распространенному мнению о ее вечной сохранности. Об этом 18 января заявил настоятель храма Воскресения Христова в селе Воскресенка Самарской области священник Максим Портнов.
Священник рассказал о сроке годности святой воды
Огурцы и помидоры стали главными драйверами январского роста цен

132
Огурцы и помидоры стали главными драйверами январского роста цен

По данным Росстата, в период с 1 по 12 января нынешнего года рост цен на овощи составил 7,9 %. Особо «отличились» огурцы, подорожавшие на 21,3 %, и помидоры, которые прибавили с начала года 13,6 %. Чем же вызван такой аномальный взлет цен на овощи закрытого грунта?

Огурцы и помидоры стали главными драйверами январского взлета инфляции. Между тем через информагентства аграрное ведомство дало пояснения, что рост производства овощей позволяет сохранить стабильность в ценовой политике. И что стоимость некоторых видов продукции на сегодняшний день даже ниже, чем была год назад. По данным ведомства, томаты в годовом выражении подешевели на 21,6 %, а огурцы на 9,9 %, пишет МК.

Отметим, что по огурцам у нас полностью закрыты потребности внутреннего рынка. Остается только 5 % импорта, но это для регионов Дальнего Востока, туда поставки проще осуществлять из Китая, чем везти из Центральной России. 

А сейчас вот 300 рублей за килограмм огурцов - вынь да положь! Кстати, товарный вид продукции не особенно пригляден.

То же самое можно сказать и про помидоры. Самые дешевые - 229 рублей за кило, но они «стеклянные» и на вкус никакие. Опытная домохозяйка у торгового прилавка рассказывает, что это новый тип семян – самоопыляющиеся. Для получения урожая не нужны ни пчелы, ни шмели, плоды завязываются «сами собой». Себестоимость производства обходится дешевле, но о настоящих вкусовых качествах томата можно забыть. 

А те помидоры, которые красные и сочные, стоят 369 рублей…

Действительно, в плане увеличения овощей закрытого грунта Россия в последние годы продвинулась далеко вперед. У нас появилось порядка 3230 гектар тепличных комплексов, на 21 % больше, чем в 2017 году, когда отечественные аграрии стали активно импортозамещаться.

Что же в нынешнем году помешало держать цены на приемлемом уровне? Чему верить: ценам на овощных развалах, которые «кусаются» и не каждому по карману? Или заявлениям аграриев, что урожай, собранный в 2025 году позволяет держать стабильные цены на овощи?

Эксперт рынка овощей закрытого грунта Михаил Глушков считает, что никакой ценовой аномалии на огурцы и помидоры не произошло, тему раскачали на ровном месте.

- Посмотрите на недельные отчеты Росстата – в декабре 2025 года в годовом выражении по отношению к аналогичному периоду 2024 года цены на огурцы и помидоры снижаются, причем заметно.

- Согласен. Но люди ходят в магазины каждый день и не сравнивают цены с теми, что были год-два назад. Покупателей волнует сегодняшняя инфляция… 

- Овощи закрытого грунта всегда дорожают до февраля, затем, с середины месяца цены на огурцы начнут снижаться. Томаты будут дорожать до апреля, потом станут дешеветь, потому что начнется сбор нового урожая. Огурцы созревают за четыре месяца, у томатов этот срок более длительный. Минсельхоз прав: нынешняя инфляция овощей закрытого грунта – ежегодная тенденция.

- Эти овощи выращиваются в одних теплицах или у них разный температурный режим?

- Теплицы разные, потому что огурцы требуют больше света, у них совсем другие лампы. Но огурцы имеют более высокую урожайность, чем томаты.

- Сколько в России тепличных комбинатов работают в круглогодичном режиме?

- Из 3200 гектаров овощей закрытого грунта, на 1700 га они выращиваются круглый год. Ближе к весне в этот процесс включатся сезонные теплицы, а летом и осенью пойдет урожай открытого грунта. 

По помидорам зависимость от импортных поставок ежегодно снижается на 1-2 %. Томатами собственного производства мы сейчас обеспечиваем около 76 % внутренних потребностей.

