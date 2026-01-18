Я нашел ошибку
Главные новости:
Встреча с поэтом, ветераном СВО Александром Гущевым пройдет 20 января.
В Самарской областной библиотеке для молодёжи пройдет встреча с поэтом Александром Гущевым
Святая вода может испортиться, вопреки распространенному мнению о ее вечной сохранности. Об этом 18 января заявил настоятель храма Воскресения Христова в селе Воскресенка Самарской области священник Максим Портнов.
Священник рассказал о сроке годности святой воды
С 1 марта в России изменятся правила воздушных перевозок
С 1 марта в России изменятся правила воздушных перевозок
19 января в регионе небольшой снег, до -13°С
19 января в регионе небольшой снег, до -13°С
Огурцы и помидоры стали главными драйверами январского роста цен
Огурцы и помидоры стали главными драйверами январского роста цен
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
В Самаре ночью горела церковь Трех Святителей
В Самаре ночью горела церковь Трех Святителей
В Самарской области тушили гараж на 100 кв. метрах
В Самарской области тушили гараж на 100 кв. метрах
В Самарской областной библиотеке для молодёжи пройдет встреча с поэтом Александром Гущевым

Встреча с поэтом, ветераном СВО Александром Гущевым пройдет 20 января.

20 января в 12.00 в Самарской областной библиотеке для молодёжи пройдет встреча с поэтом, ветераном СВО Александром Гущевым.

«Когда стреляют поэты» - стихотворение и название творческой встречи Александра Гущева, в котором суть человека и жизненного выбора.

Александр Гущев, ветеран СВО, доброволец подразделений БАРС 15 и спецназа Ахмат, поэт, автор-исполнитель культурно-патриотического проекта «От сердца к сердцу без брони».
Писал стихи задолго до СВО, награждён за вклад в развитие современной русской литературы медалью «Анна Ахматова 130 лет». Продолжил писать на фронте и после возвращения. Стал лауреатом Фестиваля творчества участников СВО «Ленточка» (г. Самара), победителем и лауреатом Открытого фестиваля «ПереПрава» в номинации «Поэзия» (г. Краснодар), лауреатом Фестиваля «Кубок Защитника Отечества» и обладателем специального приза Республики Башкортостан (г. Уфа), лауреатом Всероссийского музыкально-литературного марафона «Наши герои» (г. Казань).

Александр награждён медалью «Участник специальной военной операции». В составе БАРС 15 участвовал в освобождении Луганской Народной Республики. В составе штурмового подразделения спецназа «Ахмат» участвовал в освобождении Курской области, получил ранение, награды «Защитник Курской области» и «Участник Курского сражения 2024-2025».

Выпущены два сборника авторских стихов «СВОИ» и «От сердца к сердцу без брони». Второй создан для образовательных учреждений, иллюстрации рисовали школьники Самарской области и Донецка. Это реальные истории о живых и павших, о силе и слабости, страхе и братстве, это простые и понятные слова, которые будят человеческое сознание.

Участие в открытых встречах «Когда стреляют поэты» Александра Гущева и уроках мужества проекта «От сердца к сердцу без брони» - это знакомство с бойцом, которым он стал по зову совести. И теперь, сняв бронежилет, искренне делится фронтовой жизнью через прочтение авторских стихов и живой диалог.

 

Фото:  минкульт СО

Теги: Самара

