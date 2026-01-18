В Самарской областной библиотеке для молодёжи пройдет встреча с поэтом Александром Гущевым

20 января в 12.00 в Самарской областной библиотеке для молодёжи пройдет встреча с поэтом, ветераном СВО Александром Гущевым.



«Когда стреляют поэты» - стихотворение и название творческой встречи Александра Гущева, в котором суть человека и жизненного выбора.



Александр Гущев, ветеран СВО, доброволец подразделений БАРС 15 и спецназа Ахмат, поэт, автор-исполнитель культурно-патриотического проекта «От сердца к сердцу без брони».

Писал стихи задолго до СВО, награждён за вклад в развитие современной русской литературы медалью «Анна Ахматова 130 лет». Продолжил писать на фронте и после возвращения. Стал лауреатом Фестиваля творчества участников СВО «Ленточка» (г. Самара), победителем и лауреатом Открытого фестиваля «ПереПрава» в номинации «Поэзия» (г. Краснодар), лауреатом Фестиваля «Кубок Защитника Отечества» и обладателем специального приза Республики Башкортостан (г. Уфа), лауреатом Всероссийского музыкально-литературного марафона «Наши герои» (г. Казань).



Александр награждён медалью «Участник специальной военной операции». В составе БАРС 15 участвовал в освобождении Луганской Народной Республики. В составе штурмового подразделения спецназа «Ахмат» участвовал в освобождении Курской области, получил ранение, награды «Защитник Курской области» и «Участник Курского сражения 2024-2025».



Выпущены два сборника авторских стихов «СВОИ» и «От сердца к сердцу без брони». Второй создан для образовательных учреждений, иллюстрации рисовали школьники Самарской области и Донецка. Это реальные истории о живых и павших, о силе и слабости, страхе и братстве, это простые и понятные слова, которые будят человеческое сознание.



Участие в открытых встречах «Когда стреляют поэты» Александра Гущева и уроках мужества проекта «От сердца к сердцу без брони» - это знакомство с бойцом, которым он стал по зову совести. И теперь, сняв бронежилет, искренне делится фронтовой жизнью через прочтение авторских стихов и живой диалог.

Фото: минкульт СО