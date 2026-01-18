В России утвердили время приезда скорой помощи к пациенту

Бригада скорой помощи в России обязана прибыть к пациенту в течение 20 минут с момента поступления вызова, пишет «РИА Новости» со ссылкой на постановление правительства.

Согласно документу, для регионов норматив может быть скорректирован с учетом транспортной доступности, плотности населения, а также климатических и географических особенностей.

Правительство России утвердило перечень медицинских услуг, которые граждане смогут получить бесплатно в 2026 г. Согласно постановлению, в программу госгарантий включено оказание помощи более чем по 20 видам заболеваний и состояний. Перечень заболеваний, по которым медицинская помощь предоставляется бесплатно, в 2026 г. останется без изменений по сравнению с действовавшим в 2025 г., пишут Ведомости.