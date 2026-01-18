Я нашел ошибку
Главные новости:
Обломки БПЛА упали на крышу жилого дома в Беслане, людей эвакуировали
Обломки БПЛА упали на крышу жилого дома в Беслане, людей эвакуировали
с 1 марта в России изменятся правила авиаперелетов
С 1 марта в России изменятся правила авиаперелетов
Первые два трамвая «Львенок» из партии 2026 года прибыли в Самару
Первые два трамвая «Львенок» из партии 2026 года прибыли в Самару
Российский аналог Starlink (Зоркий) начнут производить в 2026 году, а запустят в 2027
Российский аналог Starlink (Зоркий) начнут производить в 2026 году, а запустят в 2027
В России утвердили время приезда скорой помощи к пациенту
В России утвердили время приезда скорой помощи к пациенту
АвтоВАЗ не планирует выпускать Lada Granta с автоматической коробкой передач
АвтоВАЗ не планирует выпускать Lada Granta с автоматической коробкой передач
С нового учебного года в российских школах появятся оценки за поведение.
С нового учебного года в российских школах появятся оценки за поведение.
Вячеслав Федорищев поздравил с Днем артиста деятелей культуры региона
Вячеслав Федорищев поздравил с Днем артиста деятелей культуры региона
В России утвердили время приезда скорой помощи к пациенту

104
В России утвердили время приезда скорой помощи к пациенту

Бригада скорой помощи в России обязана прибыть к пациенту в течение 20 минут с момента поступления вызова, пишет «РИА Новости» со ссылкой на постановление правительства.

Согласно документу, для регионов норматив может быть скорректирован с учетом транспортной доступности, плотности населения, а также климатических и географических особенностей.

Правительство России утвердило перечень медицинских услуг, которые граждане смогут получить бесплатно в 2026 г. Согласно постановлению, в программу госгарантий включено оказание помощи более чем по 20 видам заболеваний и состояний. Перечень заболеваний, по которым медицинская помощь предоставляется бесплатно, в 2026 г. останется без изменений по сравнению с действовавшим в 2025 г., пишут Ведомости. 

 

Здравоохранение
В России утвердили время приезда скорой помощи к пациенту
18 января 2026  10:05
18 января 2026  10:05
В России утвердили время приезда скорой помощи к пациенту
104
О симптомах холодовой аллергии рассказала врач-дерматовенеролог Самарского областного кожно-венерологического диспансера Анна Макарова.
17 января 2026  15:29
17 января 2026  15:29
Аллергия на холод: самарский врач-дерматовенеролог рассказала как распознать симптомы
491
4, 5 и 10 января специалисты службы крови обзванивали и приглашали доноров на сдачу тромбоцитов.
16 января 2026  21:05
16 января 2026  21:05
Специалисты службы крови региона и доноры помогают пациентам в будни и праздничные дни
667
В 2025 году в регионе завершилась масштабная образовательная программа по развитию наставничества в здравоохранении.
16 января 2026  20:51
16 января 2026  20:51
Более 200 медработников прошли обучение благодаря региональной программе
632
В Октябрьском районе Самары готовится к открытию детская поликлиника
16 января 2026  17:19
16 января 2026  17:19
В Октябрьском районе Самары готовится к открытию детская поликлиника
573
В современном ФАПе помощь будут получать порядка 130 жителей поселка.
16 января 2026  14:56
16 января 2026  14:56
В Хворостянском районе в поселке Высотино возводится современный ФАП
550
В Клиниках СамГМУ в декабре врачи спасли сразу несколько пациентов, нуждавшихся в срочной пересадке органов
16 января 2026  14:20
16 января 2026  14:20
В Клиниках СамГМУ в декабре врачи спасли сразу несколько пациентов, нуждавшихся в срочной пересадке органов
600
В Тольяттинской горбольнице №5 используют цифровой кольпоскоп производства СамГМУ 
15 января 2026  14:47
15 января 2026  14:47
В Тольяттинской горбольнице №5 используют цифровой кольпоскоп производства СамГМУ 
643
Первая партия уже поступила в медицинские учреждения Российской Федерации.
14 января 2026  21:36
14 января 2026  21:36
В России начали применять отечественный радиофармацевтический препарат от рака
788
Взрослые люди должны посвящать физической активности средней интенсивности не менее 150 минут в неделю и высокой интенсивности не менее 75 минут в неделю.
14 января 2026  18:19
14 января 2026  18:19
Врач Сергиевской ЦРБ рассказала о последствия малоподвижного образа жизни для здоровья
778
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15867
В центре внимания
Первые два трамвая «Львенок» из партии 2026 года прибыли в Самару
18 января 2026  10:48
18 января 2026  10:48
Первые два трамвая «Львенок» из партии 2026 года прибыли в Самару
91
В Самаре проверили готовность крещенской купели на Полевом спуске
17 января 2026  12:08
17 января 2026  12:08
В Самаре проверили готовность крещенской купели на Полевом спуске
466
14 педагогов примут участие во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» в Самаре
16 января 2026  13:52
16 января 2026  13:52
14 педагогов примут участие во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» в Самаре
485
Жителям Самарской области напомнили правила безопасности для тех, кто планирует окунаться в прорубь
16 января 2026  13:33
16 января 2026  13:33
Жителям Самарской области напомнили правила безопасности для тех, кто планирует окунаться в прорубь
526
Глава Самары проинформировал горожан, куда можно обращаться с жалобами на грязь в общественном транспорте
16 января 2026  13:29
16 января 2026  13:29
Глава Самары проинформировал горожан, куда можно обращаться с жалобами на грязь в общественном транспорте
1423
