Аллергия на холод: самарский врач-дерматовенеролог рассказала как распознать симптомы

Врач-дерматовенеролог отдела организационно-методической работы и медицинской статистики Самарского областного кожно-венерологического диспансера Анна Макарова:



"Холодовая аллергия — это крапивница, возникающая в ответ на воздействие холода.



Как она проявляется?

Внешне она очень похожа на обычную крапивницу. На коже появляются зудящие высыпания. Иногда они сопровождаются сухим кашлем и спазмом в бронхах, сухостью слизистых глаз или повышенным слезоотделением и аллергическим ринитом. При выраженной реакции к кожным проявлениям может добавиться ангионевротический отек, затрагивающий подкожную клетчатку и слизистые оболочки. Обычно страдают открытые участки тела — лицо или руки.



Как отличить холодовую аллергию от обморожения?

Оба состояния сопровождаются возникновением на коже высыпаний и волдырей. Основное отличие в скорости появления симптомов и длительности их сохранения. Сыпь при аллергической реакции появляется практически сразу же после контакта с низкими температурами, но при этом достаточно быстро проходит при прекращении контакта с холодом. У человека с обморожением кожная реакция возникает спустя более продолжительное время и может сохраняться в течение двух - трех недель.



Факторы, провоцирующие заболевание:



наследственная предрасположенность

сосудистые и эндокринные расстройства

хронические заболевания

частый контакт с холодом.



При первых симптомах необходимо обратиться к специалисту, который подтвердит диагноз и назначит лечение. Для достижения результатов терапии необходимо прекратить контакт с раздражающими факторами:



на прогулке максимально закрывать открытые участки кожи

не пить ледяные напитки и не употреблять пищу сразу из холодильника

при низкой температуре сократить время пребывания на улице.

использовать защитные средства: перед выходом на улицу наносить на кожу защитный крем, на губы — питательный бальзам".

Фото: минздрав СО