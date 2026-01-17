Аллергия на холод: самарский врач-дерматовенеролог рассказала как распознать симптомы

Врач-дерматовенеролог отдела организационно-методической работы и медицинской статистики Самарского областного кожно-венерологического диспансера Анна Макарова:
"Холодовая аллергия — это крапивница, возникающая в ответ на воздействие холода.
Как она проявляется?
Внешне она очень похожа на обычную крапивницу. На коже появляются зудящие высыпания. Иногда они сопровождаются сухим кашлем и спазмом в бронхах, сухостью слизистых глаз или повышенным слезоотделением и аллергическим ринитом. При выраженной реакции к кожным проявлениям может добавиться ангионевротический отек, затрагивающий подкожную клетчатку и слизистые оболочки. Обычно страдают открытые участки тела — лицо или руки.
Как отличить холодовую аллергию от обморожения?
Оба состояния сопровождаются возникновением на коже высыпаний и волдырей. Основное отличие в скорости появления симптомов и длительности их сохранения. Сыпь при аллергической реакции появляется практически сразу же после контакта с низкими температурами, но при этом достаточно быстро проходит при прекращении контакта с холодом. У человека с обморожением кожная реакция возникает спустя более продолжительное время и может сохраняться в течение двух - трех недель.
Факторы, провоцирующие заболевание:
наследственная предрасположенность
сосудистые и эндокринные расстройства
хронические заболевания
частый контакт с холодом.
При первых симптомах необходимо обратиться к специалисту, который подтвердит диагноз и назначит лечение. Для достижения результатов терапии необходимо прекратить контакт с раздражающими факторами:
на прогулке максимально закрывать открытые участки кожи
не пить ледяные напитки и не употреблять пищу сразу из холодильника
при низкой температуре сократить время пребывания на улице.
использовать защитные средства: перед выходом на улицу наносить на кожу защитный крем, на губы — питательный бальзам".
