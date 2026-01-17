Я нашел ошибку
Французская актриса и певица русского происхождения Марина Влади была женой Владимира Высоцкого в 1970-1980 годах. Сейчас ей 87 лет.
Французская актриса Марина Влади передала любовную переписку с Владимиром Высоцким в Росархив
О симптомах холодовой аллергии рассказала врач-дерматовенеролог Самарского областного кожно-венерологического диспансера Анна Макарова.
Аллергия на холод: самарский врач-дерматовенеролог рассказала как распознать симптомы
В слаломе-гиганте бронзовую медаль завоевал спортсмен из Самарской области, обучающийся ГАУ СШ «Чайка» Даниил Протопопов.
Даниил Протопопов - призер первенства ПФО по горнолыжному спорту
В их числе — директор самарского лицея «Престиж» Алексей Атапин. На данный момент за номинантов отдано уже 65 тысяч голосов. 
Жители региона могут поддержать земляка в народном голосовании Знание.Премия
Метеоролог предсказала время прихода весны
Метеоролог предсказала время прихода весны
Авиакомпания S7 Airlines вновь оштрафована за овербукинг
Авиакомпания S7 Airlines вновь оштрафована за овербукинг
Самарский депутат предложил вернуть в паспорт РФ графу «национальность»
Самарский депутат предложил вернуть в паспорт РФ графу «национальность»
В Госдуме предложили мигрантам оплачивать свою депортацию заранее
В Госдуме предложили мигрантам оплачивать свою депортацию заранее
Аллергия на холод: самарский врач-дерматовенеролог рассказала как распознать симптомы

155
О симптомах холодовой аллергии рассказала врач-дерматовенеролог Самарского областного кожно-венерологического диспансера Анна Макарова.

Врач-дерматовенеролог отдела организационно-методической работы и медицинской статистики Самарского областного кожно-венерологического диспансера Анна Макарова:

 "Холодовая аллергия — это крапивница, возникающая в ответ на воздействие холода.

Как она проявляется?

Внешне она очень похожа на обычную крапивницу. На коже появляются зудящие высыпания. Иногда они сопровождаются сухим кашлем и спазмом в бронхах, сухостью слизистых глаз или повышенным слезоотделением и аллергическим ринитом. При выраженной реакции к кожным проявлениям может добавиться ангионевротический отек, затрагивающий подкожную клетчатку и слизистые оболочки. Обычно страдают открытые участки тела — лицо или руки.

Как отличить холодовую аллергию от обморожения?

Оба состояния сопровождаются возникновением на коже высыпаний и волдырей. Основное отличие в скорости появления симптомов и длительности их сохранения. Сыпь при аллергической реакции появляется практически сразу же после контакта с низкими температурами, но при этом достаточно быстро проходит при прекращении контакта с холодом. У человека с обморожением кожная реакция возникает спустя более продолжительное время и может сохраняться в течение двух - трех недель.

Факторы, провоцирующие заболевание:

 наследственная предрасположенность
 сосудистые и эндокринные расстройства
 хронические заболевания
 частый контакт с холодом.

При первых симптомах необходимо обратиться к специалисту, который подтвердит диагноз и назначит лечение. Для достижения результатов терапии необходимо прекратить контакт с раздражающими факторами:

 на прогулке максимально закрывать открытые участки кожи
 не пить ледяные напитки и не употреблять пищу сразу из холодильника
 при низкой температуре сократить время пребывания на улице.
 использовать защитные средства: перед выходом на улицу наносить на кожу защитный крем, на губы — питательный бальзам".

 

Фото:  минздрав СО

Теги: Медицина Самара

4, 5 и 10 января специалисты службы крови обзванивали и приглашали доноров на сдачу тромбоцитов.
16 января 2026, 21:05
Специалисты службы крови региона и доноры помогают пациентам в будни и праздничные дни
450
В 2025 году в регионе завершилась масштабная образовательная программа по развитию наставничества в здравоохранении.
16 января 2026, 20:51
Более 200 медработников прошли обучение благодаря региональной программе
442
В Октябрьском районе Самары готовится к открытию детская поликлиника
16 января 2026, 17:19
В Октябрьском районе Самары готовится к открытию детская поликлиника
471
О симптомах холодовой аллергии рассказала врач-дерматовенеролог Самарского областного кожно-венерологического диспансера Анна Макарова.
17 января 2026  15:29
Аллергия на холод: самарский врач-дерматовенеролог рассказала как распознать симптомы
155
4, 5 и 10 января специалисты службы крови обзванивали и приглашали доноров на сдачу тромбоцитов.
16 января 2026  21:05
Специалисты службы крови региона и доноры помогают пациентам в будни и праздничные дни
452
В 2025 году в регионе завершилась масштабная образовательная программа по развитию наставничества в здравоохранении.
16 января 2026  20:51
Более 200 медработников прошли обучение благодаря региональной программе
445
В Октябрьском районе Самары готовится к открытию детская поликлиника
16 января 2026  17:19
В Октябрьском районе Самары готовится к открытию детская поликлиника
472
В современном ФАПе помощь будут получать порядка 130 жителей поселка.
16 января 2026  14:56
В Хворостянском районе в поселке Высотино возводится современный ФАП
471
В Клиниках СамГМУ в декабре врачи спасли сразу несколько пациентов, нуждавшихся в срочной пересадке органов
16 января 2026  14:20
В Клиниках СамГМУ в декабре врачи спасли сразу несколько пациентов, нуждавшихся в срочной пересадке органов
510
В Тольяттинской горбольнице №5 используют цифровой кольпоскоп производства СамГМУ 
15 января 2026  14:47
В Тольяттинской горбольнице №5 используют цифровой кольпоскоп производства СамГМУ 
584
Первая партия уже поступила в медицинские учреждения Российской Федерации.
14 января 2026  21:36
В России начали применять отечественный радиофармацевтический препарат от рака
738
Взрослые люди должны посвящать физической активности средней интенсивности не менее 150 минут в неделю и высокой интенсивности не менее 75 минут в неделю.
14 января 2026  18:19
Врач Сергиевской ЦРБ рассказала о последствия малоподвижного образа жизни для здоровья
742
В 2025 году в Шенталинскую больницу в рамках нацпроекта поставлено новое оборудование - аппаратура для проведения офтальмологических и оториноларингологических обследований, лабораторное оборудование для выполнения экспресс-анализов.
14 января 2026  16:49
В селе Каменка капитально отремонтировали  подразделение Шенталинской больницы
673
В Самаре проверили готовность крещенской купели на Полевом спуске
17 января 2026  12:08
В Самаре проверили готовность крещенской купели на Полевом спуске
212
14 педагогов примут участие во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» в Самаре
16 января 2026  13:52
14 педагогов примут участие во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» в Самаре
381
Жителям Самарской области напомнили правила безопасности для тех, кто планирует окунаться в прорубь
16 января 2026  13:33
Жителям Самарской области напомнили правила безопасности для тех, кто планирует окунаться в прорубь
411
Глава Самары проинформировал горожан, куда можно обращаться с жалобами на грязь в общественном транспорте
16 января 2026  13:29
Глава Самары проинформировал горожан, куда можно обращаться с жалобами на грязь в общественном транспорте
916
В четверг, 15 января, в Самаре состоялось заседание татарских общественных организаций Приволжского федерального округа.
15 января 2026  19:54
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании актива татарских общественных организаций ПФО
524
