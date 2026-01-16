Я нашел ошибку
Для кадет 5-7 курсов Самарского кадетского корпуса организовали встречу с выпускниками корпуса, ныне курсантами Нижегородской академии МВД России.
Руководство ГУ МВД СО приняло участие в профориентационном мероприятии для кадет
В 2025 году в регионе завершилась масштабная образовательная программа по развитию наставничества в здравоохранении.
Более 200 медработников прошли обучение благодаря региональной программе
Температура воздуха 17 января в Самаре ночью -17, -19°С, днем -12, -14°С.
17 января в регионе без осадков, до -15°С
В Тольятти без теплоснабжения остались жители МКД (371 человек) и три школы
Биолог Ирина Лялина рассказала в пятницу, 16 января, что белки и аминокислоты в составе молока — это строительный материал для нейротрансмиттеров, участвующих в передаче сигналов между нейронами, что важно для памяти и концентрации.
Биолог: регулярное потребление молока полезно для поддержания нормальной работы мозга
В Госдуме отреагировали на иск США за долги времен Российской империи
16 января в министерстве культуры состоялась встреча в рамках проекта «Творческие диалоги одаренных детей в сфере искусства городов-побратимов «Самара-Снежное».
Ирина Калягина встретилась с коллегами из Снежного
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Специалисты службы крови региона и доноры помогают пациентам в будни и праздничные дни

107
4, 5 и 10 января специалисты службы крови обзванивали и приглашали доноров на сдачу тромбоцитов.

В новогодние праздники все заявки на компоненты донорской крови были выполнены в полном объеме. Служба крови Самарской области в основном работает в плановом режиме, но праздничные дни ежегодно добавляют экстренности в работу специалистов учреждения.В предновогодние и праздничные дни от лечебных учреждений региона поступили заявки на тромбоконцентрат для пациентов.

"4, 5 и 10 января специалисты службы крови обзванивали и приглашали доноров на сдачу тромбоцитов, - рассказала и.о. директора Самарской областной клинической станции переливания крови Елена Кудинова. - Всего за 12 праздничных дней было выдано 199 лечебных доз концентрата тромбоцитов для переливания пациентам. Также из имеющихся запасов регионального банка донорской крови с 31.12.2025 по 11.01.2026 включительно было выдано в лечебную сеть 333 литра эритроцитсодержащих сред, 206 литров свежезамороженной плазмы и 85 доз криопреципитата. Вся выдаваемая в медицинские учреждения продукция прошла несколько этапов инфекционной безопасности".

Ежедневно, начиная с 31 декабря, в лабораторию иммунологического типирования тканей Службы крови Самарской области, поступали заявки на проведение индивидуального подбора эритроцитсодержащих компонентов для оказания экстренной помощи тяжелым пациентам.

"Всего поступило 23 заявки, из них 5 по подбору компонентов для новорожденных детей, 10 заявок для определения группы крови, резус-фенотипа, скрининга антиэритроцитарных антител. Благодаря полученным результатам были грамотно подобраны эритроцитсодержащих сред, заготовленные от доноров, для дальнейшего лечения пациентов", - отметила Елена Кудинова.

В Тольятти провели 2 индивидуальных подбора для экстренного переливания пациентам с железодефицитной анемией, у которых были выявлены антиэритроцитарные антитела на редкие антигены. Также в Сызрани был осуществлен подбор эритроцитов для пациента гематологического отделения.

"Выражаем благодарность и признательность донорам, кто посетил подразделения станции переливания крови в предновогодние и праздничные дни. Благодаря вашей поддержке все заявки лечебных учреждений были выполнены в полном объеме и пациенты, кому потребовалось плановое или экстренное переливание компонентов донорской крови, вовремя получили качественную медицинскую помощь, а дежурства у наших коллег в праздничные дни прошли спокойно и с уверенностью, что помощь получат все, кому она жизненно необходима", - подчеркнула и.о. директора станции переливания крови.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

