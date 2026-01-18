Я нашел ошибку
Вячеслав Федорищев поздравил жителей губернии с Крещением Господним
В Екатеринбурге мужчина избил подростка в горнолыжном комплексе
Спортсмены тольяттинской «Мега-Лады» выступили на двух этапах личного чемпионата России
17 января водолазы отряда специального назначения проводили повторные поиски утонувших.
В Ставропольском районе водолазы достали тела двух человек со дна озера Городковское
В преддверии праздника Крещение Господне инспекторы пожарного надзора тщательно проверили состояние эвакуационных выходов, наличие и исправность огнетушителей.
Сотрудники МЧС СО провели в храмах профилактические мероприятия
Встреча с поэтом, ветераном СВО Александром Гущевым пройдет 20 января.
В Самарской областной библиотеке для молодёжи пройдет встреча с поэтом Александром Гущевым
Святая вода может испортиться, вопреки распространенному мнению о ее вечной сохранности. Об этом 18 января заявил настоятель храма Воскресения Христова в селе Воскресенка Самарской области священник Максим Портнов.
Священник рассказал о сроке годности святой воды
С 1 марта в России изменятся правила воздушных перевозок
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В Екатеринбурге мужчина избил подростка в горнолыжном комплексе

49
В Екатеринбурге мужчина избил подростка в горнолыжном комплексе

Уголовное дело о хулиганстве возбудили против мужчины, избившего подростка в горнолыжном комплексе в Екатеринбурге, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга, передает РИА Новости.

По его словам, по делу допрашиваются свидетели и устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка.

По данным региональной прокуратуры, 13-летний мальчик вместе с другом катались на снегокатах на горе Уктус в Екатеринбурге. Во время спуска с горы ребенок наехал на женщину, и она упала. После чего мужчина, стоявший с женщиной рядом, стал бить кулаками по голове и туловищу мальчика, которого впоследствии доставили в больницу с травмами.

Мама подростка в своем Telegram-канале написала что, виновного ищет полиция, а сын находится в больнице, у него "перелом носа, черепно-мозговая травма, ушибы на руках".

Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту нанесения телесных повреждений мальчику.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Уголовное дело

Весь список