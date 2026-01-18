В Екатеринбурге мужчина избил подростка в горнолыжном комплексе

Уголовное дело о хулиганстве возбудили против мужчины, избившего подростка в горнолыжном комплексе в Екатеринбурге, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга, передает РИА Новости.

По его словам, по делу допрашиваются свидетели и устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка.

По данным региональной прокуратуры, 13-летний мальчик вместе с другом катались на снегокатах на горе Уктус в Екатеринбурге. Во время спуска с горы ребенок наехал на женщину, и она упала. После чего мужчина, стоявший с женщиной рядом, стал бить кулаками по голове и туловищу мальчика, которого впоследствии доставили в больницу с травмами.

Мама подростка в своем Telegram-канале написала что, виновного ищет полиция, а сын находится в больнице, у него "перелом носа, черепно-мозговая травма, ушибы на руках".

Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту нанесения телесных повреждений мальчику.

