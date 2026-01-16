Гастроэнтеролог: употребление слишком горячей и острой пищи может представлять риск для здоровья ЖКТ

Подробности «Известиям» рассказал 16 января врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.

Регулярное термическое (выше 65 градусов)воздействие на слизистую оболочку пищевода и желудка нарушает ее защитные функции, способствует развитию хронического воспаления и атрофии эпителия, а также повышает риск плоскоклеточного рака пищевода. Наибольшую опасность такая привычка представляет для пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.

«При наличии гастрита, язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, особенно в фазе обострения, острая пища усиливает выработку соляной кислоты, раздражает поврежденную слизистую, провоцирует боль, изжогу, тошноту и замедляет заживление эрозий. В таких случаях ее употребление категорически не рекомендуется», — сообщил специалист.

Специалист призвал уделять внимание сочетанию продуктов. По его словам, употребление острой пищи вместе с алкоголем, кофе, цитрусовыми, газированными напитками или жирными блюдами значительно усиливает раздражающее воздействие на желудок. Алкоголь, в частности, разрушает защитный слизистый слой, делая слизистую более уязвимой к действию кислоты и капсаицина.

При этом не все специи одинаково воздействуют на ЖКТ. Врач отметил, что куркума, имбирь, кориандр и чеснок в умеренных количествах обладают противовоспалительными и антимикробными свойствами и могут быть полезны при отсутствии обострений и нормальной кислотности.

Здоровым людям допустимо включать умеренно острые блюда в рацион два-три раза в неделю, избегая чрезмерной остроты.

Пациентам с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта такие продукты разрешены только в период стойкой ремиссии и в минимальных количествах после консультации с врачом.

Горячую пищу гастроэнтеролог рекомендовал остужать до 50–60 градусов перед употреблением, подчеркнув, что соблюдение этих правил позволяет снизить риски для здоровья без полного отказа от привычных вкусов.

Фото: pxhere.com