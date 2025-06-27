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Выездная бригада врачей  региона оказала медицинскую помощь более чем 3500 жителям Снежного

27 июня 2025 14:28
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В состав команды вошли семь врачей - специалистов: два педиатра, кардиолог, офтальмолог, оториноларинголог, невролог и эндокринолог.

В течение месяца в городе Снежном работала выездная бригада врачей из Самарской области. В состав команды вошли семь врачей - специалистов: два педиатра, кардиолог, офтальмолог, оториноларинголог, невролог и эндокринолог.

С 2022 года региональным Правительством Самарской области в рамках Соглашения о сотрудничестве с администрацией города Снежное подшефному городу оказывается всесторонняя поддержка. Губернатор Вячеслав Федорищев держит на личном контроле выполнение поручений по взаимодействию с городом Донецкой Народной Республики. Социальная сфера остается безусловным приоритетом. Основной задачей медработников Самарской области является оказание медицинской помощи жителям города Снежное.

Так, в Центральной городской больницы г. Снежное медики самарского региона проводили амбулаторные приемы, а также консультировали пациентов в стационаре. 

«Мы оказывали помощь в полном объеме: от профосмотров до консультаций по узким направлениям. Например, ЛОР осматривал бойцов с баротравмами после взрывов, давал рекомендации по дальнейшему лечению. Нас просили о помощи также после рабочего дня, и мы конечно, помогали», - рассказал руководитель выездной  бригады, заместитель главного врача Самарской городской больницы № 6 Сергей Боков. 

Особенно остро в городе ощущается нехватка педиатров. Самарские специалисты взяли на себя значительную часть нагрузки: вели прием детей, в том числе малышей до года, проводили вакцинацию и профосмотры.   «Пациенты были рады, что смогли получить консультации  узких специалистов без необходимости ездить в другие города, – отметил Сергей Боков. – Наша помощь для них крайне важна». 

В конце лета планируется выезд ещё одной медицинской бригады для оказания помощи местным жителям.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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