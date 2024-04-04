В селе Бобровка обновили врачебную амбулаторию

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Жители сел Бобровка, поселков Моховой, Михайловский и Формальный в Кинельском районе получают помощь в обновленной врачебной амбулатории. Капитальный ремонт подразделения выполнен благодаря национальному проекту «Здравоохранение».



В штате амбулатории врач-терапевт, процедурная медсестра и две медсестры общей практики. По графику ведут прием педиатр и гинеколог.



«После ремонта стало просторнее. Обновили интерьер, установили навигационные указатели, — рассказала медсестра общей практики Татьяна Кондракова. — Принимаем до 50 пациентов в день, в случае необходимости выезжаем в близлежащие села. Оказывать помощь на дому помогает новая "Лада-Гранта". Она также поставлена по национальному проекту».



В прошлом году в Кинельском районе также обновили врачебные амбулатории в селах Красносамарское и Чубовка. В этом году планируется ремонт ОВОПа в поселке Кинельский и ФАПа в Большой Малышевке.



Модернизация первичного звена здравоохранения — часть национального «Здравоохранение», который реализуется по решению президента России Владимира Путина. В Самарской области при поддержке губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения.

Фото: скриншот видео/минздрав СО