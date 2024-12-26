Врачи «СберЗдоровья» дали советы по сбору новогодней аптечки для всей семьи

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Некоторые люди предпочитают проводить новогодние праздники на базе отдыха или на даче, однако в подобных локациях не всегда есть возможность оперативно получить медицинскую помощь. Врачи медицинской компании «СберЗдоровье» — терапевт Анастасия Стольная и педиатр Жанна Сафонова — рассказали «Известиям» , какие средства должны входить в базовую аптечку для таких поездок.

По их словам, в случае повышения температуры тела или появления болезненных ощущений, например, после ушиба, под рукой должны быть нестероидные противовоспалительные средства. Для взрослых такие препараты подойдут в форме таблеток, а для детей — в виде сиропа или свечей.

Для устранения заложенности носа в аптечку стоит положить сосудосуживающие капли — как детские, так и взрослые, например, на основе ксилометазолина. При этом их можно применять не более пяти дней. Кроме того, по мнению специалистов, стоит взять с собой и физиологический раствор хлорида натрия 0,9%, поскольку он также может снять проявления заложенности. На случай появления насморка у детей до трех лет в аптечку стоит добавить назальный аспиратор, чтобы помочь ребенку очистить носовые ходы от слизи.

Терапевт и педиатр отметили, что для оказания первой помощи себе или ребенку в случае пищевого отравления под рукой необходимо иметь сорбент на основе диосмектита, поскольку он помогает вывести токсины из организма. Также, как правило, при пищевых отравлениях организм теряет жидкость через рвоту и диарею, что может привести к обезвоживанию и ацидозу — нарушению кислотно-щелочного баланса. Чтобы снизить риск развития этих осложнений, в аптечке должен быть препарат в форме порошка для приготовления электролитного глюкозо-солевого раствора.

Эксперты добавили, что взрослым при тошноте можно рассмотреть использование противорвотного препарата с действующим веществом метоклопрамид, а при спазмах в области живота — лекарственное средство, содержащее мебеверин. При этом у детей наличие подобных симптомов требует очного осмотра педиатра.

Врачи объяснили, что при появлении запора, как у взрослого, так и у ребенка, могут потребоваться глицериновые свечи или микроклизмы на основе лактулозы.

В то же время, в случае аллергической реакции на пищевые продукты, например такие, как мандарины или шоколад, под рукой должны быть антигистаминные препараты второго поколения, содержащие цетиризин или дезлоратадин, уточнили они.

На случай травм или порезов специалисты рекомендовали иметь при себе набор перевязочных материалов: бактерицидные пластыри различных размеров, стерильный бинт, марлевые салфетки, вату и ватные палочки. По их словам, в аптечку также следует положить: антисептики на водной основе — для обработки ран, гемостатическую губку — для остановки кровотечений, гипотермический пакет или «сухой лед», который поможет охладить ткани при ушибах и термических ожогах и противоожоговый гель с антисептиком и анестетиком на основе декспантенола.

Кроме того, врачи посоветовали иметь при себе антибактериальную мазь на основе фузидовой кислоты и такого компонента, как сульфатиазола серебряная соль, чтобы при необходимости защитить рану от развития воспалительного процесса. Помимо этого, важно не забыть взять с собой препараты для людей с хроническими заболеваниями, ранее назначенные лечащим врачом.

«Кроме лекарственных средств и перевязочного материала, в аптечку стоит положить термометр любого типа, а также экспресс-тесты: стрептатест, тест на грипп, а для детей дополнительно еще и на ротавирусную инфекцию. Эти тесты помогают выявить наличие или отсутствие инфекции. Их результаты окажутся полезной информацией при дистанционной консультации с врачом. Также на случай боли в горле или ушах может пригодиться специальный гаджет — камера для дистанционного осмотра пациента врачом», — рекомендовали врачи.

Они также объяснили, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями важно взять с собой в поездку тонометр, чтобы ежедневно отслеживать показатели давления.