Врачи региона призывают жителей обновить иммунитет к COVID-19

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Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян поручил главным врачам усилить работу медицинских служб в связи с ростом числа пациентов с вирусными инфекциями, в том числе с ОРВИ и COVID-19.



435 жителей Самарской области сейчас проходят лечение от новой коронавирусной инфекции в 7 инфекционных госпиталях. Фиксируется рост числа госпитализаций: ежедневно в стационары поступает порядка 50 новых пациентов с COVID-19. Преимущественно это представители старшего поколения и пациенты с хроническими заболеваниями.



«В группе риска тяжелого течения новой коронавирусной инфекции - пожилые пациенты, имеющие хронические заболевания сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхательной систем. Инфицирование COVID-19 приводит к изменению системы свертывания крови, к усугублению имеющихся болезней, к развитию острых жизнеугрожающих состояний – инфарктов и инсультов. Мы видим, что у пациентов старшего возраста пока не снижается процент осложнений и даже неблагоприятных исходов. Около 6 % из всех госпитализированных находятся в реанимациях под наблюдениям врачей», - рассказал руководитель ведомства.



На амбулаторном лечении находятся более 4500 жителей с новой коронавирусной инфекцией. За последние недели отмечается рост заболевших почти в 2 раза.



Вакцинация и своевременная ревакцинация против COVID-19 значительно снижает риски тяжелого течения новой коронавирусной инфекции. В регионе продолжают работать 200 прививочных пунктов, в наличии – около 50 тысяч доз вакцины «Спутник V».



«Самой главной мерой противостояния является вакцинация. Она вместе с другими инструментами позволяет управлять волнами заболеваемости. Исследования доказали, что необходимый титр защитных антител держится не больше полугода. Поэтому вакцинироваться от COVID-19 надо раз в 6 месяцев», - напомнил Армен Бенян.



Врачи также напоминают: если у вас поднялась температура, появились другие симптомы простуды, не стоит заниматься самолечением, необходимо вызвать врача на дом по телефону регистратуры своей поликлиники или горячей линии 122.

Фото: минздрав СО