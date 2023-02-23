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Врачи напоминают самарцам о тяжелых последствиях ДТП при превышении скоростного режима

23 февраля 2023 13:29
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Врачи напоминают самарцам о тяжелых последствиях ДТП при превышении скоростного режима

Главной причиной дорожно-транспортных происшествий  является нарушение правил дорожного движения. Последствия ДТП опасны для жизни и здоровья его участников и окружающих.    
  
«В Самарской областной клинической больнице имени  Середавина работает центр политравмы, куда входят все хирургические подразделения больницы. За неполные 2 месяца текущего года только в больницу  поступило 47  пациентов, пострадавших в ДТП, в том числе дети. Как только пострадавший поступает к нам, ему оказывается своевременная помощь, но иногда вследствие аварий случаются настолько тяжелые травмы, что при всех наших усилиях и стараниях спасти человека не удается», - рассказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области  по травматологии и ортопедии  в г.о. Самара,   руководитель Регионального центра оказания медицинской помощи пострадавшим (взрослым и детям) с политравмой, сочетанными, множественными и изолированными травмами на территории Самарской области больницы имени Середавина  Антон Борковский.  
  
Среди основных травм при ДТП выделяют повреждение головы, таза и тазовых органов, позвоночника, длинных трубчатых костей. Сочетание этих травм приводит к состоянию, угрожающему жизни.  
  
«Даже при несильных авариях вследствие удара сзади, либо сбоку может произойти  повреждение шейных позвонков.  Это так называемый «эффект хлыста»: по инерции от толчка голова отклоняется сначала назад, потом вперед. В результате  это ведет к разрушению шейного отдела позвоночника», - отметил Антон Юрьевич.   
  
Нередко ДТП на дорогах случаются от безответственности водителей, которые  вопреки всем правилам и запретам садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения.    
  
Медработники напоминают: для сохранения жизни важно строго соблюдать правила дорожного движения.  Водитель и пассажиры в обязательном порядке должны быть пристегнуты ремнями безопасности во время движения.   
  
«Ни в коем случае нельзя садиться за руль после употребления алкоголя – это смертельно опасно. Всегда также следует  соблюдать скоростной режим. Все травмы, полученные при движении  на высокой скорости, сопровождаются значительными разрушениями костей, суставов и внутренних органов.  Не торопитесь на дороге! Если Вы немного задержитесь в пути, поверьте, последствия будут не столько критичными, как если  Вы станете участником аварии. Попав в ДТП, Вы опоздаете уже везде, а, может быть, и на всю жизнь», - подчернил Антон Борковский.   
  
Также специалисты обращают внимание, при ухудшении погодных условий, по возможности необходимо воздержаться от использования личного автотранспорта.

Теги: БДД

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