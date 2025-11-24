Нетрезвый водитель, лишённый прав, задержан в Елховском районе при попытке обмана инспекторов ДПС

138

Находясь на маршруте патрулирования в селе Сухие Аврали, инспекторы дорожно-патрульной службы ОМВД России по Елховскому району в ночное время заметили малотоннажный грузовик, неуверенно движущийся по улице Школьной.

Водитель, увидев патрульный автомобиль, остановился на обочине и переместился на пассажирское сиденье. Находящийся там мужчина вынужденно покинул транспортное средство. Такое поведение вызвало подозрение у сотрудников Госавтоинспекции, и они потребовали у участников дорожного движения предъявить документы. Управлявший транспортным средством уроженец одного из соседних государств, законно проживающий в Елховском районе, сначала пояснил полицейским, что за рулем автомобиля ГАЗель находился его приятель, а затем и вовсе принялся утверждать, что шел пешком по обочине.

Однако, пояснения задержанного не соответствовали записям с видеорегистратора патрульного автомобиля и показаниям очевидца. Сотрудники полиции выписали постановление о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Выполнять законные требования полицейских 57-летний ранее не судимый безработный мужчина отказался.

Для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в отдел полиции, автомобиль дознаватель изъял в установленном законом порядке.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что в октябре прошлого года мужчина постановлением мирового судьи Кошкинского района привлечен к административной ответственности за правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 12.26 КоАП РФ, в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на 2 года. Однако, должных выводов мужчина не сделал и вновь нарушил закон.

Отделением дознания ОМВД России по Елховскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.