В Большечерниговском районе иностранный дальнобойщик, уже лишённый прав, вновь сел за руль

Во время несения службы на территории Большечерниговского района инспектор ДПС обратил внимание на движущийся по трассе большегруз DAF. Водитель показался ему знакомым: именно этого гражданина одного из соседних государств он недавно задерживал за отказ пройти освидетельствование на состояние опьянения.

Полицейский остановил транспортное средство и потребовал у мужчины, находящегося за рулем, предъявить документы.

Во время административной процедуры госавтоинспектор выявил у водителя характерные признаки алкогольного опьянения, отстранил его от управления автомобилем и предложил пройти медицинское освидетельствование. На что задержанный вновь, как и неделю назад, ответил категорическим отказом.

Большегруз, принадлежащий иностранной транспортной компании, не имеющей к задержанному претензий, поместили на специализированную стоянку, злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Полицейские установили, что за предыдущее правонарушение иностранцу постановлением мирового судьи назначено наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средствами на 1,5 года.

В связи с выявлением признаков повторности противоправных действий: задержанный вновь отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, причём до истечения срока назначенного ранее административного наказания, группой дознания О МВД России по Большечерниговскому району принято решение о привлечении мужчины к уголовной ответственности.

В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ возбуждено уголовное дело. Данная норма предусматривает уголовную ответственность за управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, если это лицо ранее подвергалось административному наказанию за аналогичное правонарушение. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения, обеспечивающая его явку в полицию по требованию дознавателя.