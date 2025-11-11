В Самарской области госавтоинспекторы помогли водителю, попавшему в трудную жизненную ситуацию

196

Находясь на маршруте патрулирования автодороги «М5-Урал», инспекторы ДПС отделения Госавтоинспекции Отдела МВД России по Исаклинскому району обратили внимание на автомобиль, стоящий на проезжей части, с включённой аварийной сигнализацией.



Полицейские уточнили у женщины причину остановки, которая пояснила, что у автомобиля повреждено колесо, а без посторонней помощи ей не справится. Командир отделения ДПС старший лейтенант полиции Николай Акишин и инспектор ДПС лейтенант полиции Дмитрий Филиппов помогли с заменой колеса.

Женщина поблагодарила полицейских за оказанную помощь, а госавтоинспекторы, убедившись, что автоледи и ее пассажирам ничего не угрожает, вернулись на маршрут патрулирования.