В состоянии опьянения в Самарской области за выходные допустили управление транспортом 51 водитель

Главные новости:
В Саратове завершились соревнования чемпионата и первенства мира по универсальному бою в дисциплине «лайт».
Спортсмены региона успешно выступили на чемпионате и первенстве мира по универсальному бою
Теперь владельцы обязаны платить по ставкам, которые раньше действовали только для компаний.
С 1 декабря вступили в силу новые правила утильсбора в России
На протяжении декабря 2025 года посетители библиотеки смогут узнать о работе благотворительных фондов, специфике «помогающих» профессий и аскетических практиках в православии.
«Интеллектуальная среда»: в СОУНБ стартует декабрьский цикл лекций проекта 
По информации Приволжского УГМС 2 декабря в Самаре температура воздуха ночью 0, -2°С, днем 0, +2°С.
2 декабря в регионе облачно, местами туман, до +4°С
Благодаря этой поддержке он смог улучшить свои бытовые условия, что станет важным шагом к успешной социальной адаптации.
В уголовно-исполнительной инспекции УФСИН СО помогли осуждённому получить социальный контракт
Исследование позволит существенно упростить и удешевить синтез веществ, стратегически важных для нашей промышленности. 
В Самарском политехе разработают оригинальный катализатор для синтеза углеродных нанотрубок
Для пресечения незаконных рубок молодых хвойных деревьев. В течение всего месяца ежедневно на охрану лесов будут выходить от 16 до 32 мобильных групп из числа сотрудников министерства, лесничеств и полиции.
С 1 декабря лесная охрана минприроды Самарской области начала операцию «Ель»
Региональная премия Первых «Самарская ладья» - это ежегодное событие, на котором чествуют лучших активистов, наставников и родителей Движения Первых Самарской области, добившихся выдающихся результатов в различных направлениях деятельности.
Подведены итоги региональной премии Первых «Самарская ладья» в 2025 году   
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В состоянии опьянения в Самарской области за выходные допустили управление транспортом 51 водитель

125
В состоянии опьянения в Самарской области за выходные допустили управление транспортом 51 водитель

В ходе рейдовых мероприятий с 28 по 30 ноября 2025 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1100 различных правонарушений в области дорожного движения.

В состоянии опьянения допустили управление транспортом 51 водитель. Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники Госавтоинспекции уделяют внимание и другим видам правонарушений.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечены 218 водителей. Несмотря на выписанные требования, трое водителей не привели автомобили в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельцев составлены административные материалы, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлено 38 нарушителей правил перевозки детей, сотрудниками Госавтоинспекции они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Особое внимание сотрудников Госавтоинспекции было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 35 правонарушения со стороны пешеходов и 34 со стороны водителей.

От пристального внимания полицейских не остались и иные правонарушения, так, 101 водитель проигнорировали использование ремней безопасности.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении!

Иван Носков: «Задача – наполнить каждый район Самары интересными и комфортными общественными пространствами»
1 декабря 2025  14:02
Иван Носков: «Задача – наполнить каждый район Самары интересными и комфортными общественными пространствами»
136
В Самарской области запущен чат-бот для улучшения качества обслуживания граждан и повышения доступности государственных услуг. 
1 декабря 2025  13:25
В Самарской области запущен чат-бот для улучшения качества обслуживания граждан и повышения доступности государственных услуг
223
Движение транспорта временно ограничат на участке улицы Дачной в Самаре
30 ноября 2025  13:09
Движение транспорта временно ограничат на участке улицы Дачной в Самаре
1244
Вячеслав Федорищев поздравил матерей Самарской области
30 ноября 2025  09:56
Вячеслав Федорищев поздравил матерей Самарской области
1244
Губернатор обсудил с матерями участников СВО вопросы поддержки. Во время встречи был поднят особый вопрос - увековечение памяти погибших бойцов – участников СВО. 
28 ноября 2025  17:46
Вячеслав Федорищев в преддверии Дня матери встретился с мамами участников СВО
1909
