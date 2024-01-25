Врачи Клиник СамГМУ впервые в регионе успешно заменили височно-нижнечелюстной сустав мужчине новым методом

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Операцию провели с использованием индивидуального эндопротеза из титана и высокомолекулярного полиэтилена, изготовленного в НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ. Благодаря этому удалось устранить дефект и вернуть пациенту возможность жить полноценной жизнью.



У мужчины еще в детстве диагностировали анкилоз (неподвижность) височно-нижнечелюстного сустава, из-за чего он не мог жевать и даже открывать рот. Много лет назад в Оренбурге пациенту провели протезирование с помощью стандартной реконструктивной пластины с имитацией суставной головки.



«Такой протез не имитирует впадину основания черепа, из-за чего спустя годы головка протеза мыщелкового отростка оказалась в полости черепа. Из-за этого пациент не мог жевать, нормально говорить и, в то же время, это травмировало вещество головного мозга. Нашей задачей было убрать ранее установленный протез и установить конструкцию височно-нижнечелюстного сустава», — пояснил заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии и стоматологии СамГМУ, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор Иван Байриков.



Врач челюстно-лицевой хирург, ассистент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии СамГМУ Антон Королев добавил, что особенность операции в использовании эстетического доступа — разрез делается в области уха и после вмешательства у пациента не возникнет никаких внешних изменений.



В течение двух недель после операции пациент будет находиться в стационаре, затем его выпишут на амбулаторное наблюдение и реабилитацию. Жевательная функция у него восстановится уже в течение первой недели после хирургического вмешательства, сообщает пресс-служба СамГМУ.

Фото: пресс-служба СамГМУ