Врачи Клиник СамГМУ и Самарского кардиодиспансера спасли мужчину со сложным заболеванием сердца

Врачи Клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) и Самарского областного клинического кардиологического диспансера спасли 70-летнего мужчину со сложным заболеванием сердца. Особенность случая в том, что при таком состоянии высок риск летального исхода. Благодаря работе врачей двух медучреждений мужчину удалось поставить на ноги и вернуть к обычной жизни.

В Клиники СамГМУ пациент поступил экстренно с диагнозом инфаркт миокарда передней стенки левого желудочка. Мужчине выполнили коронарографию - диагностическую процедуру для исследования сосудов сердца. По ее результатам выявили значительное сужение просвета сосуда, которое требовало экстренной операции. Рентгенэндоваскулярные хирурги провели стентирование артерии, тем самым обеспечив проходимость сосуда сердца. Затем пациента перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии. В течение двух недель его состояние оставалось тяжелым, он нуждался в поддержке артериального давления и функции дыхания.

«Мы провели эхокардиографию и выявили грозное осложнение инфаркта миокарда - дефект межжелудочковой перегородки, – рассказала врач-кардиолог кардиологического отделения клиники пропедевтической терапии Клиник СамГМУ Полина Иванчина. - Из-за этого органы и ткани пациента испытывали недостаток кровоснабжения. Мужчина нуждался в экстренной кардиохирургической помощи. В этом нам помогли специалисты областного кардиодиспансера, где помощь таким пациентам поставлена «на поток». Поэтому пациент был срочно переведен туда реанимационной бригадой скорой помощи. В диспансере ему провели операцию, после чего в течение года мы наблюдали пациента. УЗИ сердца показало улучшения, сейчас он ведет обычный образ жизни и даже работает на даче».

Как пояснила Полина Иванчина, при таких осложнениях инфаркта миокарда высок риск летального исхода, даже после хирургического вмешательства. Особенность этого случая в том, что мужчине успешно провели комплексное лечение и смогли вернуть его к обычной жизни.

Врач добавила, что после 40 лет нужно регулярно обследоваться у кардиолога, чтобы не пропустить болезни сердца на ранней стадии.