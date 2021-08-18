Врачи больницы Середавина в буквальном смысле пришили руку 11-летнему мальчику из Жигулевска

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Врачи Самарской областной клинической больницы им.В.Д.Середавина в буквальном смысле пришили руку 11-летнему мальчику из Жигулевска.

Вместе с семьей Егор Краснов попал в серьезную аварию в начале этого года. На реанимобиле службы санавиации с тяжелыми травмами ребенка доставили в областную больницу им.В.Д.Середавина.



Правая рука была практически отделена на уровне верхней части плеча, был серьезно поврежден кишечник. Здесь за его жизнь боролись самые лучшие специалисты. «Выражаясь простым языком, ребёнка буквально разорвало пополам», – рассказывает хирург больницы им.В.Д.Середавина Дмитрий Быков.

«Операция длилась около 7 часов. Мы всегда стараемся сохранить все органы насколько это возможно. В ходе операции пришлось делать полную ревизию сосудистонервного пучка, шов накладывался на все мышцы, потому что отрыв конечности был полный. Изначально шансы на то, что мы спасем руку, и ее функция восстановится, были минимальные. И мы очень рады, что все закончилось благополучно», – говорит заведующий детским травмпунктом больницы им.В.Д.Середавина Сергей Сушаков.

«Постарались сделать всё по максимуму, после успешного курса реабилитации всё срослось, ничего на данный момент парня не беспокоит», – продолжает Дмитрий Быков.



«Я боялась за жизнь сына, просто боялась его потерять. Когда он открыл глаза, и мы смогли поговорить, это было счастье», – вспоминает мама мальчика Лариса Краснова.

Уже после проведенного курса реабилитации врачи продолжают принимать активное участие в восстановлении работоспособности правой руки ребенка – оказывают консультации и дают рекомендации по применению различных методик.



Родители искренне благодарят самарских специалистов за «уникальные руки, которые справляются даже с самой сложной болезнью», говорят «спасибо за доброе сердце, искренность и ответственность, с которыми врачи подходят к каждому пациенту». «Сегодня ходили на Волгу, он у нас плавает – спасибо вам большое за это. Также поставили шведскую стенку дома, там занимаемся тоже, делаем гимнастику», – с гордостью рассказывает врачам о достижениях сына Лариса.



Оперативно оказать специализированную медицинскую помощь мальчику во многом удалось благодаря работе службы санавиации. Это консультативно-диагностическое отделение, в которое входят хирурги, реаниматологи, травматологи круглосуточно оказывают экстренную медицинскую помощь жителям по всей области. В год спасают до 850 жизней.



«Квалификация наших специалистов очень высокая. Она позволяет делать самые сложные операции современными методами, и не надо разрезать грудную клетку или брюшную стенку. Это позволяет ребенку буквально на третьи-четвертые сутки уходить домой, быстро восстанавливаться и спокойно заниматься физкультурой, спортом», – подчеркивает заместитель главного врача по педиатрии областной больницы им.В.Д.Середавина Наталия Куликова.

Фото: департамент информационной политики СО



