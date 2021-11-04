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Работает эффективно: Минздрав России о системе здравоохранения региона

4 ноября 2021 16:27
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Рабочая группа Минздрава России подвела итоги работы в Самарской области.

В четверг, 4 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и заместитель Министра здравоохранения России Олег Гриднев подвели итоги работы группы специалистов, которые прибыли в регион для оказания методической помощи по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Накануне эксперты побывали в медучреждениях Самары, Тольятти, Сызрани и ряда муниципальных районов, чтобы оценить эффективность работы амбулаторного, поликлинического и стационарного звена.

«Мы собрались, чтобы вместе победить врага – очень опасного и коварного, – отметил Дмитрий Азаров, приветствуя участников совещания. – Хочу вас поблагодарить за тот объем работы, который был проделан накануне – трудились буквально до поздней ночи. И сегодня подводим итоги совместной работы: что нам удалось сделать, а что нет. Уверен, что прозвучат выводы по проблемным участкам, которые нам необходимо поправить. Обсудим и дальнейшие совместные усилия по предотвращению распространения инфекции на территории Самарской области».

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин поставил задачу федеральному Минздраву оказать поддержку регионам страны в организации работы медицинских учреждений, выработать дополнительные меры борьбы с пандемией.

В составе рабочей группы – научный руководитель ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, академик РАМН Владимир Стародубов. В среду он оценивал работу лечебных учреждений Тольятти. По его словам, во втором по величине городе в регионе выстроена единая система оказания помощи больным коронавирусом.

«У меня самые благоприятные впечатления о работе и администрации города, и медицинских работников. В Тольятти система оказания медицинской помощи выстроена в плановом режиме. И самое главное, что меня порадовало, – настроение медработников: оно абсолютно рабочее, нет никакой паники, хотя ситуация серьезная, – подчеркнул академик РАМН. – Поэтому у меня самые благоприятные впечатления о работе и амбулаторного, и стационарного звена».

Владимир Стародубов также отметил системный подход Правительства региона во главе с Губернатором по введению ограничительных мер. «Я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы рискнули и на неделю раньше российского локдауна, ввели нерабочие дни. И это, скажу аккуратно, чтобы не сглазить, дает первые проблески по снижению заболеваемости. Это говорит об убедительной работе. Все в рабочем режиме, все знают свои задачи, – акцентировал эксперт. – Ситуация не только в России, но и во всех странах очень напряженная. И нам, ученым еще много предстоит изучить для того, чтобы более принимать правильные решения, от которых зависит экономика не только регионов, но и всей страны. Хотел бы сказать вам спасибо за понимание ситуации».

Губернатор поблагодарил академика РАМН за проведенный анализ работы учреждений здравоохранения региона и обратился за советом по поддержке медиков, чтобы придать им больше сил для борьбы с коронавирусом.

«Те материальные поощрения, которые делаются со стороны Губернатора, федеральной власти для врачей – необходимы. Но нам нужно быть готовыми жить с коронавирусной инфекцией. Микроорганизм, как и человечество, адаптируется, приспосабливается, появляются новые вызовы, на которые мы должны отвечать. Поэтому я думаю, что медперсоналу надо давать отпуска, чтобы они имели возможность отдохнуть и побыть с семьями», – выразил свое мнение Владимир Стародубов.

Заместитель руководителя федерального Минздрава Олег Гриднев добавил, что врачи уставшие, но мотивация высока. «Когда была первая, вторая волна распространения коронавирусной инфекции, помогал бизнес, люди, доставляя врачам обеды. Мне кажется, это нужно возобновить. Потому что работа медиков ушла в рутину. А медики, которые каждый день заходят в красную зону, должны видеть, что о них помнит не только власть, но и общество», – отметил он.

Дмитрий Азаров также поинтересовался мнением специалистов о необходимости продления нерабочих дней после 7 ноября. Напомним, в Самарской области они начали на неделю раньше – с 25 октября.

«Некоторые субъекты России хотят продлить нерабочие дни. Конечно, если предоставить такую возможность хотя бы на день-два, у нас разрыв эпидпроцесса был бы побольше. Если дополнительные нерабочие дни дадите, они будут передышкой», – считает научный руководитель ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России Владимир Стародубов.

Участники совещания сошлись во мнении, что период нерабочих дней жители региона должны использовать с пользой для своего здоровья: сократить число контактов, чтобы защитить себя и окружающих от заражения коронавирусом. Кроме того, время нужно использовать для вакцинации.

На сегодняшний день в Самарской области первым компонентом привито почти 1 миллион 350 тысяч человек, из которых более 1 миллиона 230 тысяч жителей региона полностью завершили курс вакцинации. План выполнен на 66%.

Заместитель директора ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России Вадим Тестов, который оказывает методическую помощь учреждениям здравоохранения Самарской области не первый раз, сконцентрировался на работе учреждений Самары и Кинель-Черкасского района. «Мы посещали в том числе организации, куда выезжали ранее с замечаниями. И хочу сказать, что все отработано – наши предложения приняты. Для нас это говорит о хорошей управляемости организациями, что бывает не во всех регионах. И здесь мы благодарны Губернатору, министру здравоохранения региона, главным врачам, которые оперативно реагируют на наши предложения и рекомендации. Регион самодостаточный и самостоятельно может решать проблемы с COVID-19», – подчеркнул он.

Эксперт добавил, что ресурсы мобилизованы «очень эффективно» и ведется грамотное распределение сил медиков. «Сомнений в том, что вы справитесь с этой напряженной ситуацией, никаких нет, – подчеркнул Вадим Тестов. – Вы снижаетесь по количеству ОРВИ, а это является первым важнейшим индикатором. Остальные индикаторы идут вслед за ним». Он также обратил внимание на то, что на данный момент пока сохраняется высокий индекс репродукции — другими словами, один заболевший заражает больше одного человека. «Надо понимать, чем больше мы примем мер и чем они длительнее будут с точки зрения разобщения контактов, тем с точки зрения эпидемиологического процесса будет лучше, несомненно», – выразил уверенность специалист и рекомендовал продлить режим нерабочих дней.

Вадим Тестов обозначил еще ряд вопросов, которые необходимо решить в ближайшее время. Прежде всего, это касается работы колл-центра по номеру 122, где необходимо увеличить ресурсы – 40 операторов недостаточно. «В целом работа региональных колл-центров достойна самой высокой оценки: подготовлены хорошие специалисты и сама система работы прекрасно организована и отработана», – отметил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии Минздрава России. Кроме этого, есть необходимость в дооснащении оборудованием палат интенсивной терапии в районных больницах.

«В остальном – по лечению, по наличию препаратов – проблем мы не увидели: обеспеченность хорошая, как на амбулаторном, так и на стационарном этапе. Мы видим хорошую организацию и хорошую управляемость», – дал свою оценку Вадим Тестов.

Дмитрий Азаров поблагодарил эксперта за постоянное внимание к региону и помощь специалистам медучреждений. «Ваша помощь воспринимается с благодарностью, и все рекомендации, которые вы даете, внедряются в жизнь», – отметил Губернатор.

К словам благодарности присоединился и президент Самарского государственного медицинского университета, председатель областного парламента Геннадий Котельников: «Медики устали, но они справляются. Болезнь коварная. Сколько нам еще работать в такой обстановке, пока никто не может ответить. Но нам нужно продолжать бороться. Я благодарен комиссии, которая постоянно дает хорошие подсказки и предложения по борьбе с коронавирусной инфекцией».

«В Самарской области сформирована система оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией на всех этапах: выявления заболевания, лечения амбулаторно и в стационарах. В поликлинических условиях есть все препараты, которые необходимы пациентам, в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава. Препараты приобретены за деньги федерального бюджета, регионального и выдаются бесплатно. Система здравоохранения работает напряженно, врачи находятся в тяжелом рабочем режиме, но настроение хорошее, – подвел итоги поездки рабочей группы в регион заместитель Министра здравоохранения России Олег Гриднев. – Мне очень понравились подходы, которые сформированы на стационарном этапе. Врачи грамотные, используют современные методы, необходимые для лечения пациентов: лекарственная терапия, дыхательная терапия. Мы высказали предложение по расширению применения кислородной терапии пациентам в стационарах. Необходимо расширять тестирование населения, потому что при повышении заболеваемости контактных лиц становится все больше. Все наши предложения услышаны и поддержаны Губернатором. У нас совпадают точки зрения на развитие ситуации, те угрозы, которые существуют. Дмитрий Игоревич Азаров владеет всеми вопросами, терминами, методами лечения, реализации подходов. Поэтому он фактически через себя, свое сердце проводит все те проблемы, которые есть в здравоохранении. Когда есть понимание власти, когда есть работающая система здравоохранения, уверен, у Самарской области все получится, и ситуация будет выправляться».

Видео здесь.

 

Теги: Медицина Самара

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