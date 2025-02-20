Врачи больницы им. В.Д. Середавина совместно с федеральными коллегами спасли жизнь подростку с редким заболеванием

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Врачи- неврологи Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина провели необходимые диагностические исследования и терапию 14-летнему подростку, у которого был выявлен редкий диагноз - концентрический склероз Бало.

Некоторое время у ребёнка на фоне сильного эмоционального стресса отмечались общая слабость, онемение языка, отсутствие речи, нарушение походки и слабость в конечностях. Родители девочки обратились в поликлинику по месту жительства. Специалисты направили подростка на диагностическое исследование - компьютерную томографию. По ее результатам врачи выявили повреждение мозговой ткани, но острое нарушение мозгового кровообращения было исключено.

С учетом нарастания неврологических симптомов ребёнка направили в областную больницу. При осмотре заведующей отделением для детей с поражениями центральной нервной системы Натальей Савельевой был зафиксирован левосторонний гемипарез. Специалисты провели магнитно-резонансную томографию головного мозга с контрастным усилением и выявили нарушения, указывающие на активный процесс разрушения тканей мозга. Девочке была назначена терапия. Спустя пять дней врачи отметили улучшения – пациентка начала разговаривать и восстанавливать координацию движений.

С целью определения дальнейшей тактики лечения врачи провели телемедицинскую консультацию со специалистами Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей. Федеральные коллеги отметили, что ключевая роль в своевременном лечении - правильная постановка диагноза по результатам МРТ.

«Этот случай стал для нас важным испытанием. Правильная интерпретация данных МРТ была критически важной в диагностике и лечении нашей пациентки. У ребенка редкое заболевание. Благодаря своевременным действиям и поддержке коллег из столицы быстро достигнут положительный результат – девочка начала говорить и её походка значительно улучшилась», – отметила Наталья Савельева.

На данный момент ребёнок чувствует себя хорошо. Спустя девять месяцев лечения в Москве отмечается выраженная положительная динамика – у девочки восстановилась речь, улучшилась походка, с учетом лишь минимальной слабости в левой стопе и незначительной шаткости.

20 февраля 2025 года отделение для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина отмечает 35-летие, а неврологическая служба региона - 55-летие.

Фото: минздрав СО