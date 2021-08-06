Врачи больницы Ерошевского спасли зрение пациенту после перенесенной инфекции глаза

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В Самарской областной клинической офтальмологической больнице им. Т.И.Ерошевского спасли зрение пациенту после перенесенной инфекции глаза. Операцию провели по программе высокотехнологической медицинской помощи.

Развитие системы здравоохранения, внедрение новейших методик, оснащение медучреждений современным оборудованием, оказание высокотехнологичной медицинской помощи – часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.

Жительница Хворостянского района Людмила попала в больницу им. Т.И.Ерошевского месяц назад. Под контактную линзу попала опасная инфекция, которая активно развивалась и могла привести к тяжелым последствиям – потере глаза. Врачи-офтальмологи микрохирургического травматологического отделения клиники провели сложную операцию по пересадке роговицы, спасли не только глаз, но и смогли вернуть зрение пациентке.

«Случай, с которым мы столкнулись, не уникальный, но очень тяжелый, Потому что мы имели дело с особой инфекцией – синегнойной палочкой, которая бывает крайне агрессивной. Она характеризуется тем, что процесс идет очень быстро, распространяется на все слои роговицы и может перейти на более глубокие отделы глаза. Поэтому лечение нужно начинать как можно быстрее, терапия должна быть очень активной и интенсивной. – поясняет врач-офтальмолог микрохирургического травматологического отделения больницы им. Т.И.Ерошевского Ирина Муриева. - Основная задача офтальмологов в таких случаях – сохранить глаз как орган. В дальнейшем, если удается остановить инфекцию и воспаление, мы можем говорить о восстановлении зрения. В данном случае обширное поражение роговицы потребовало второго этапа лечения – пересадки роговицы. Сегодня пациент уже видит 20% и это не предел. Остается еще небольшой отек, который в ближайшее время будет проходить. И по мере того, как он будет проходить, будет восстанавливаться зрение».

Операция длилась чуть больше часа. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. «Меня поразила уверенность врачей в том, что они делают, и эта уверенность на протяжении всего лечения передавалась мне, - рассказывает Людмила. - На третьи сутки после операции, когда мне сняли повязку в процедурном кабинете, я прошептала: «Я, кажется, вижу!». Месяц назад я не понимала, что со мной будет потом, сегодня я знаю – благодаря врачам моя жизнь не разделилась на «до» и «после». И это счастье!».

Больница им. Т.И.Ерошевского – одна из немногих больниц в России, где выполняются операции по трансплантации роговицы. С начала года здесь провели уже 50 таких операций, 9 из них - иногородним пациентам. Банк тканей для пересадки роговицы, работающий в учреждении, был основан еще в 1973 году по инициативе Тихона Ивановича Ерошевского, и является первым из существующих в России и крупнейшим в Поволжье. Процедура забора, обработки, оценки жизнеспособности донорского материала и непосредственно пересадки – вопросы сложные и технологически и организационно.

«Мы не первый и не второй раз с такими случаями сталкиваемся, у нас опыт нескольких десятилетий. Заболевание очень сложное, требует лечения в несколько этапов. В большинстве случае мы стараемся быстро остановить эту инфекцию. Путем очень активного, массивного лечения: при помощи самых современных антибиотиков, их особой комбинации, максимального интенсивного лечения. Но, токсический удар, который наносит эта инфекция по роговице, происходит такой, что она практически перестает заживать. Дефект остается на долгие месяцы и годы, в лучшем случае слегка зарастает. В свое время, пока у нас практически не были развиты технологии, мы радовались, что нам удается вообще глаз спасти. О зрении речь можно было вести только через несколько месяцев, через полгода. - отметил главный врач больницы им. Т.И.Ерошевского Андрей Золотарев. – Сейчас, с применением современных подходов, мы можем себе позволить намного быстрее перейти к следующему этапу лечения. С 1973 года у нас в больнице работает один из первых глазных банков в стране, и это позволяет нам иметь оперативный доступ к материалу для пересадки роговицы в таких неотложных случаях. Хороший материал, хорошо подготовленный в глазном банке, инвертированный микроскоп, который позволяет оценить прижизненное состояние трансплантата, и хорошие специалисты, у нас их 4, которые занимаются такими операциями, – залог успеха. Важно не просто пересадить роговицу и герметично пришить трансплантат, нужно обеспечить максимально правильно оптическую форму. Здесь необходима микронная точность, ювелирная работа, потому что роговица – это основная преломляющая среда глаза. И от того, как будет выполнена операция, будет зависеть, как будет видеть глаз».

Главный врач больницы отметил, что сейчас в учреждении внедряются новейшие технологии, позволяющие быстрее решать главную задачу при таких случаях – получение высоких зрительных функций. Это применение новейших высокотехнологичных приборов последнего поколения «топовых» лазеров, которые позволяют выполнять точнейшие роговичные разрезы и по индивидуальным топографическим данным пациента приводить роговицу в идеальное состояние. Эти технологии относятся к отдельному виду операций и включены в раздел высокотехнологичной медицинской помощи.

Сегодня больница им Т.И.Ерошевского – один из немногих в России центров, где делают трансплантацию роговицы. Операции проводят бесплатно в рамках программы оказания высокотехнологичной помощи жителям Самарской области или по программе государственных гарантий – для пациентов из других регионов России.

Фото: пресс-служба оьлправительства