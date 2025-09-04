Я нашел ошибку
Информацией  об обращении участников ДТП за медпомощью полиция не располагает.
Два ДТП в  Красноярском районе: перевернулась машина, груженная овощами и там же столкнулись ВАЗ 2110 и большегруз
Особое внимание уделили ремонту теплосетей рядом с социальными учреждениями города.
В 2025 году в рамках инвестиционной и ремонтной программы ПАО «Т Плюс» планирует заменить более 60 км теплосетей
Также значительно выросло число новых пациентов, которых обследовали с помощью медицинских приборов, входящих в состав портативных телемедицинских кейсов.
В ФАПах губернии в 5 раз выросло количество измерений с помощью портативных телемедицинских кейсов
Житель Самары поступил в областную клиническую офтальмологическую больницу имени Т. И. Ерошевского с резким снижением зрения. 
Врачи больницы Ерошевского провели ряд операций и восстановили зрение пациенту с тяжелой патологией роговицы
На заседании комиссии Госсовета по направлению «Инвестиции» обсудили модель целевых условий бизнеса
Кроме того, один из осужденных совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней девушки.
В Самаре участники ОПГ признаны виновными в совершении нападений на местных жителей
В 2025 году в ЭкваТэк участвуют 413 компаний.
Самарские предприятия примут участие в самой значимой выставке оборудования и технологий для водной отрасли ЭкваТэк 2025
В «Т Плюс» сегодня насчитывается свыше 500 наставников. Их задача – помочь новым сотрудникам адаптироваться к работе и ускорить их профессиональный рост.
«Т Плюс» определила самых опытных наставников среди своих специалистов в Самарской области
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
Житель Самары поступил в областную клиническую офтальмологическую больницу имени Т. И. Ерошевского с резким снижением зрения. После проведенного обследования врачи отделения рефракционной микрохирургии диагностировали кератоконус второй степени обоих глаз. В течение четырех лет специалисты провели ряд высокотехнологичных операций и восстановили зрение пациента.
  
Кератоконус – хроническое прогрессирующее заболевание, при котором роговица истончается и принимает коническую форму, что может привести к потере зрения. Распространенность в России составляет 10-20 случаев на 100 тысяч пациентов.

 «Кератоконус чаще всего возникает у людей в возрасте 20-40 лет. Заболевание выявляется на ранних стадиях крайне редко и быстро прогрессирует, – рассказал заведующий отделением рефракционной микрохирургии больницы им. Т.И.Ерошевского Степан Туровский. - Ранее для коррекции зрения использовались жесткие контактные линзы, но потеря зрения продолжала прогрессировать. В большинстве случаев это приводило к необходимости пересадки роговицы».

С 2021 года по июль 2025 года пациенту было выполнено три операции. Сначала потребовалась операция по укреплению роговицы – кросслинкинг, после периода реабилитации были проведены операции по имплантации стромальных роговичных сегментов. Они позволили получить отличный результат и высокое зрение пациента. На данный момент пациент чувствует себя хорошо, не использует очки и контактные линзы.

 «Мне провели серию операций. Все они прошли успешно, как и периоды восстановления между ними. После установки сегмента на левом глазу зрение значительно улучшилось. До операции я видел всего на 70-80%, а теперь читаю до седьмой строчки, хотя
раньше мог прочитать лишь две. Кроме того, ранее при ношении контактных линз у меня часто болела голова, что сильно влияло на качество жизни. Сейчас моя жизнь и общее самочувствие заметно улучшилось. Результатом я очень доволен и благодарен врачам и всему медперсоналу больницы» - поделился пациент Сергей Зайцев.

По словам главного врача больницы Ольги Павловой учреждение располагает современным оборудованием и широким спектром высокотехнологичных хирургических вмешательств, которые позволяют не только укрепить роговицу, но и значительно улучшить зрение пациентов. В результате они избавляются от необходимости использовать средства коррекции и могут видеть своими глазами без очков и контактных линз.

 "Для измерения параметров всех слоев переднего отрезка глаза с высокой точностью используется 3D-оптический когерентный томограф. Необходимо правильно разместить роговичные сегменты в определенных точках, а также знать, на какую глубину их устанавливать, чтобы не повредить более чувствительные слои роговицы. Это может негативно сказаться на результатах. Ключевой этап – работа на фемтосекундном лазере. Это современное оборудование, которое позволяет с ювелирной точностью выполнить все манипуляции и получить очень высокие результаты», - отметил главный внештатный офтальмолог министерства здравоохранения Самарской области Андрей Золотарев.

Отделение рефракционной микрохирургии работает с 1998 года. При наличии медицинских показаний данные операции в клинике пациентам делают бесплатно.

 

Фото:   минздрав СО

Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
4 сентября 2025  10:00
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
221
Месторасположение будущих объектов пока не определено. В настоящее время ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям.
3 сентября 2025  20:13
Вячеслав Федорищев анонсировал подписание концессии в сфере обращения с ТКО
458
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
3 сентября 2025  16:01
Вячеслав Федорищев: полиграф как инструмент обеспечения честности и эффективности команды
515
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
3 сентября 2025  12:35
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
522
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
3 сентября 2025  12:02
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
420
