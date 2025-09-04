Врачи больницы Ерошевского провели ряд операций и восстановили зрение пациенту с тяжелой патологией роговицы

173

Житель Самары поступил в областную клиническую офтальмологическую больницу имени Т. И. Ерошевского с резким снижением зрения. После проведенного обследования врачи отделения рефракционной микрохирургии диагностировали кератоконус второй степени обоих глаз. В течение четырех лет специалисты провели ряд высокотехнологичных операций и восстановили зрение пациента.



Кератоконус – хроническое прогрессирующее заболевание, при котором роговица истончается и принимает коническую форму, что может привести к потере зрения. Распространенность в России составляет 10-20 случаев на 100 тысяч пациентов.



«Кератоконус чаще всего возникает у людей в возрасте 20-40 лет. Заболевание выявляется на ранних стадиях крайне редко и быстро прогрессирует, – рассказал заведующий отделением рефракционной микрохирургии больницы им. Т.И.Ерошевского Степан Туровский. - Ранее для коррекции зрения использовались жесткие контактные линзы, но потеря зрения продолжала прогрессировать. В большинстве случаев это приводило к необходимости пересадки роговицы».



С 2021 года по июль 2025 года пациенту было выполнено три операции. Сначала потребовалась операция по укреплению роговицы – кросслинкинг, после периода реабилитации были проведены операции по имплантации стромальных роговичных сегментов. Они позволили получить отличный результат и высокое зрение пациента. На данный момент пациент чувствует себя хорошо, не использует очки и контактные линзы.



«Мне провели серию операций. Все они прошли успешно, как и периоды восстановления между ними. После установки сегмента на левом глазу зрение значительно улучшилось. До операции я видел всего на 70-80%, а теперь читаю до седьмой строчки, хотя

раньше мог прочитать лишь две. Кроме того, ранее при ношении контактных линз у меня часто болела голова, что сильно влияло на качество жизни. Сейчас моя жизнь и общее самочувствие заметно улучшилось. Результатом я очень доволен и благодарен врачам и всему медперсоналу больницы» - поделился пациент Сергей Зайцев.



По словам главного врача больницы Ольги Павловой учреждение располагает современным оборудованием и широким спектром высокотехнологичных хирургических вмешательств, которые позволяют не только укрепить роговицу, но и значительно улучшить зрение пациентов. В результате они избавляются от необходимости использовать средства коррекции и могут видеть своими глазами без очков и контактных линз.



"Для измерения параметров всех слоев переднего отрезка глаза с высокой точностью используется 3D-оптический когерентный томограф. Необходимо правильно разместить роговичные сегменты в определенных точках, а также знать, на какую глубину их устанавливать, чтобы не повредить более чувствительные слои роговицы. Это может негативно сказаться на результатах. Ключевой этап – работа на фемтосекундном лазере. Это современное оборудование, которое позволяет с ювелирной точностью выполнить все манипуляции и получить очень высокие результаты», - отметил главный внештатный офтальмолог министерства здравоохранения Самарской области Андрей Золотарев.



Отделение рефракционной микрохирургии работает с 1998 года. При наличии медицинских показаний данные операции в клинике пациентам делают бесплатно.

Фото: минздрав СО