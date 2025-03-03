Врач-эндокринолог рассказала о пользе сливочного масла в небольших количествах

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Врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Пронина рассказалао пользе сливочного масла в небольших количествах, пишут "Известия".

«В нем содержатся жирорастворимые витамины А, D, E, необходимые для поддержания работы мозга и обмена веществ, холестерин — для синтеза гормонов. При умеренном употреблении в пищу сливочное масло помогает сохранить здоровье кожи, ногтей, зрения и поддержать работу иммунитета», — отметила она в беседе с RT.

Средняя суточная норма продукта для здорового человека составляет 10–30 г. Однако, по словам эксперта, на ее изменение влияют возраст и определенные заболевания.

Эксперт добавила, что для получения максимальной пользы необходимо добавлять сливочное масло в каши или есть его с цельнозерновым хлебом. Она также подчеркнула, что не рекомендуется использовать продукт для жарки, так как при нагреве в нем образуются вредные вещества.

Кроме того, Пронина объяснила, как правильно выбрать полезное сливочное масло.

«Наличие в составе сливок, жирность — не менее 82,5%, цвет — равномерный светло-желтый, отсутствие резкого запаха. Стоит избегать продуктов с содержанием растительных жиров, например пальмового масла, гидрогенизированных масел, эмульгаторов или с надписью «спред», — рассказала врач.

Фото: pxhere.com