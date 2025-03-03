Врач-эндокринолог рассказала о пользе сливочного масла в небольших количествах

Я нашел ошибку
Главные новости:
Водитель получил множественные травмы и был зажат в салоне аварийного автомобиля. Потребовалась помощь спасателей.
В Ставропольском районе на трассе Тольятти-Ягодное легковой автомобиль врезался в столб 
Сборная в марте в Москве сыграет товарищеский матч с Замбией.
Иван Сергеев и Александр Солдатенков вошли в расширенный состав сборной России
Из аварийного жилья жители были расселены, однако сам дом оставался заброшенным, а вопрос сноса долгое время не решался.
Аварийный дом на улице Нагорной в Самаре снесут до конца марта
В зале Самарского Дома Офицеров собрались 900 приглашенных.
В Самаре прошел праздничный концерт ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню
По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов.
Блиновская может выйти по УДО уже в 2025 году
В Год защитника Отечества фестиваль, в котором принимают участие свыше 4000 тысяч самодеятельных артистов, посвятили 80-й годовщине Победы.
В губернии открылся фестиваль самодеятельного народного творчества "Рожденные в сердце России"
Без теплоснабжения остаются потребители 95 многоквартирных жилых домов (9800 человек, в том числе 875 детей, 57 маломобильных граждан).
В Самаре на Волжском проспекте, 10 произошла утечка  на трубопроводе теплоснабжения
Мероприятие стало частью нового проекта, направленного на поддержку малого бизнеса, через организацию маркетов для сотрудников крупных организаций региона.
Самозанятые мастера Самарской области презентовали изделия ручной работы на ярмарке 
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.26
0.56
EUR 91.57
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре прошел праздничный концерт ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню
Музей Рязанова в Самаре проведет к Международному женскому дню
В Самаре сегодня отметят Масленицу
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Врач-эндокринолог рассказала о пользе сливочного масла в небольших количествах

3 марта 2025 15:16
188
Она также  объяснила, как правильно выбрать полезное сливочное масло.

Врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Пронина рассказалао пользе сливочного масла в небольших количествах, пишут "Известия".

«В нем содержатся жирорастворимые витамины А, D, E, необходимые для поддержания работы мозга и обмена веществ, холестерин — для синтеза гормонов. При умеренном употреблении в пищу сливочное масло помогает сохранить здоровье кожи, ногтей, зрения и поддержать работу иммунитета», — отметила она в беседе с RT.

Средняя суточная норма продукта для здорового человека составляет 10–30 г. Однако, по словам эксперта, на ее изменение влияют возраст и определенные заболевания.

Эксперт добавила, что для получения максимальной пользы необходимо добавлять сливочное масло в каши или есть его с цельнозерновым хлебом. Она также подчеркнула, что не рекомендуется использовать продукт для жарки, так как при нагреве в нем образуются вредные вещества.

Кроме того, Пронина объяснила, как правильно выбрать полезное сливочное масло.

«Наличие в составе сливок, жирность — не менее 82,5%, цвет — равномерный светло-желтый, отсутствие резкого запаха. Стоит избегать продуктов с содержанием растительных жиров, например пальмового масла, гидрогенизированных масел, эмульгаторов или с надписью «спред», — рассказала врач.

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Она напомнила, что не стоит ожидать мгновенного эффекта от домашних процедур, так как только регулярность даст видимый результат.
01 марта 2025, 16:35
Врач рассказала о главных ошибках в домашнем уходе за кожей лица и декольте
Она напомнила, что не стоит ожидать мгновенного эффекта от домашних процедур, так как только регулярность даст видимый результат. Общество
619
Благодаря высокой точности диагностики и детализации, специалисты оперативно подбирают эффективное лечение.
28 февраля 2025, 20:43
В Кинель - Черкасскую центральную районную больницу поступило новое оборудование - цистоскопическая стойка
Благодаря высокой точности диагностики и детализации, специалисты оперативно подбирают эффективное лечение. Общество
967
Если всю неделю съедать по дюжине блинов с жирной мясной начинкой или медом ежедневно, то и здоровый организм может дать сбой.
28 февраля 2025, 20:17
Врач-диетолог СамГМУ: рекомендации по питанию в масленичную неделю
Если всю неделю съедать по дюжине блинов с жирной мясной начинкой или медом ежедневно, то и здоровый организм может дать сбой. Здравоохранение
1045
Здравоохранение
Она также  объяснила, как правильно выбрать полезное сливочное масло.
3 марта 2025  15:16
Врач-эндокринолог рассказала о пользе сливочного масла в небольших количествах
188
Если всю неделю съедать по дюжине блинов с жирной мясной начинкой или медом ежедневно, то и здоровый организм может дать сбой.
28 февраля 2025  20:17
Врач-диетолог СамГМУ: рекомендации по питанию в масленичную неделю
1047
Его стаж работы составляет свыше 42 лет, на руководящих должностях с учетом службы – свыше 30 лет.
27 февраля 2025  21:35
Самарскую городскую станцию скорой помощи возглавил Евгений Гордон
758
Самарская областная организация — одна из крупнейших региональных организаций Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации.
27 февраля 2025  21:19
В Самаре прошел Пленум Самарской областной организации Профессионального союза работников здравоохранения РФ
1230
На что необходимо обратить внимание для укрепления детского организма и профилактики ОРВИ и гриппа?
27 февраля 2025  15:35
Самарский врач-иммунолог-аллерголог: "Крепкий иммунитет — это залог здоровья и активной жизни вашего ребенка"
942
В России зарегистрируют веб-сервис для определения заболеваний почек
27 февраля 2025  11:59
В России зарегистрируют веб-сервис для определения заболеваний почек
661
Грипп намного эффективнее и безопаснее предупредить, чем лечить его последствия.
26 февраля 2025  19:49
Самарский врач-эпидемиолог: рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ
875
За последний год в учреждении прошли лечение порядка 300 тысяч пациентов.
26 февраля 2025  18:20
Андрей Орлов ознакомился с работой областной больницы им. В.Д. Середавина
1107
В период беременности организм женщины более восприимчив к различным бактериям и вирусам.
26 февраля 2025  14:43
Врач-акушер-гинеколог: как с помощью простых мер профилактики укрепить иммунитет во время беременности
982
Новый аппарат обеспечивает более четкое и детализированное изображение в разрешении 4K, что значительно повышает точность проведения лапароскопических и торакоскопических операции.
26 февраля 2025  14:36
В хирургическое отделение Самарской областной детской больницы поступило современное оборудование для проведения высокотехнологичных операций
1130
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
10469
Весь список
В центре внимания
В Самару прибыли еще три трамвая
3 марта 2025  13:59
В Самару прибыли еще три трамвая "Львенок"
210
Открытый прием предпринимателей пройдет в Самаре
3 марта 2025  12:37
Открытый прием предпринимателей пройдет в Самаре
260
В Самаре продолжается работа по ликвидации незаконной торговли
3 марта 2025  11:22
В Самаре продолжается работа по ликвидации незаконной торговли
429
В Самаре 2 марта отметили Масленицу: ФОТО
2 марта 2025  21:10
В Самаре 2 марта отметили Масленицу: ФОТО
466
В Самаре отметят Масленицу
2 марта 2025  10:28
В Самаре сегодня отметят Масленицу
589
Весь список