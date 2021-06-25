ВОЗ: "Мы пока до конца не знаем, до какой степени вакцинация противостоит распространению болезни"

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ВОЗ по-прежнему не поддерживает введение требования сертификата вакцинации при путешествиях по всему миру. Об этом заявил в пятницу на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, передает ТАСС.

"Это связано с тем, что существует неравенство в распределении вакцины и с тем, что мы пока до конца не знаем, до какой степени вакцинация противостоит распространению болезни", - заметил Райан.

"Сейчас любое требование сертификата вакцинации будет усиливать несправедливость, поскольку у одних стран есть доступ к вакцинам, а у других - нет, - сказал Райан. - Сначала нам нужен равный доступ к вакцинам, а уже потом мы можем разрабатывать международные версии сертификатов".

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