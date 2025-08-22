Я нашел ошибку
Главные новости:
Организованной комитетом ЗАГС Самарской области.
В Самарской области обсудили реализацию семейной политики на Стратегической сессии
Проектом предусмотрена расчистка более 78 тыс. м³ ила на площади 16,32 га.
Расчистку более 16 гектаров озёр Старицы Дубовый Ерик завершат в 2025 году
Ключевые итоги форума «Музейные маршруты».
Самарская область укрепляет культурные связи с ведущими музеями страны
Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
Ночью 23 августа в губернии ожидается туман
Он рассказал участникам смены о своем жизненном пути и о том, что всегда хотел быть военным.
Ветеран СВО и выпускник «Школы героев» выступил перед школьниками в рамках просветительской смены в Самарской области
Для участников была организована интенсивная образовательная программа, включающая мастер-классы, лекции, проектные сессии и нетворкинг.
Молодёжь региона стала участником федеральной образовательной программы «Жить и создавать в России»
Евдокимов исполнял в разное время такие известные песни как "Фантазер", "Майский вальс", "Зачарованная моя" и другие.
Умер заслуженный артист России, исполнитель песни "Фантазер" Ярослав Евдокимов
В том числе – бронзу в командных соревнованиях по волейболу сидя. 
Самарская команда ветеранов СВО завоевала 6 наград на «Кубке защитников Отечества» ПФО
В Безенчукскую ЦРБ поставлен современный переносной УЗИ-аппарат

22 августа 2025 14:15
150
Появление современного оборудования позволило сократить очередь на ультразвуковые исследования и сделать диагностику более доступной для жителей отдаленных сел.

Благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" в Безенчукскую ЦРБ поставлен современный переносной УЗИ-аппарат.

"Новое оборудование используем в отделениях больницы для лежачих и маломобильных пациентов, - рассказала главный врач Людмила Слепнева. - Также для обследования жителей сельских территорий непосредственно в фельдшерско-акушерских пунктах в рамках выездов мобильных медицинских бригад".

Ключевое преимущество переносного УЗИ-аппарата - проведение экстренной диагностики непосредственно в реанимации и палатах больницы. Теперь исследования можно проводить прямо у постели тяжелобольных пациентов, что исключает необходимость их транспортировки и ускоряет постановку диагноза.

«Уже есть первые результаты работы с новым оборудованием, – отметил врач функциональной диагностики Игорь Анучин, – Пациенту на ИВЛ в реанимации потребовалась срочная диагностика. Благодаря переносному УЗИ-аппарату мы прямо у постели больного провели эхокардиографию, допплеровское сканирование нижних конечностей и УЗИ брюшной полости. В течение 30 минут выявили тромб и поставили точный диагноз. Это в корне меняет подход в диагностике тяжелобольных».

Появление современного оборудования позволило сократить очередь на ультразвуковые исследования и сделать диагностику более доступной для жителей отдаленных сел. Это уже второй такой аппарат, поставленный по нацпроекту за последние два года.

 

Фото: минздрав СО

