Благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" в Безенчукскую ЦРБ поставлен современный переносной УЗИ-аппарат.



"Новое оборудование используем в отделениях больницы для лежачих и маломобильных пациентов, - рассказала главный врач Людмила Слепнева. - Также для обследования жителей сельских территорий непосредственно в фельдшерско-акушерских пунктах в рамках выездов мобильных медицинских бригад".



Ключевое преимущество переносного УЗИ-аппарата - проведение экстренной диагностики непосредственно в реанимации и палатах больницы. Теперь исследования можно проводить прямо у постели тяжелобольных пациентов, что исключает необходимость их транспортировки и ускоряет постановку диагноза.



«Уже есть первые результаты работы с новым оборудованием, – отметил врач функциональной диагностики Игорь Анучин, – Пациенту на ИВЛ в реанимации потребовалась срочная диагностика. Благодаря переносному УЗИ-аппарату мы прямо у постели больного провели эхокардиографию, допплеровское сканирование нижних конечностей и УЗИ брюшной полости. В течение 30 минут выявили тромб и поставили точный диагноз. Это в корне меняет подход в диагностике тяжелобольных».



Появление современного оборудования позволило сократить очередь на ультразвуковые исследования и сделать диагностику более доступной для жителей отдаленных сел. Это уже второй такой аппарат, поставленный по нацпроекту за последние два года.

Фото: минздрав СО