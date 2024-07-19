В Тольяттинскую поликлинику №2 поступил УЗИ-аппарат экспертного класса

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Оборудование приобретено благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Современный УЗИ-аппарат даёт возможность проводить более глубокую диагностику сердца, сосудов и внутренних органов.



Опытный врач ультразвуковой диагностики Олег Ковальчук пополнил коллектив поликлиники в этом году. Специалист уже оценил возможности нового оборудования.



«На данном оборудовании провожу порядка 30 исследований в день, – рассказал специалист. – Конечно, качество ультразвукового исследования зависит не только от опыта врача, но и от уровня аппарата. Экспертное УЗИ позволяет выявить патологию на ранней стадии и тем самым спасти жизнь пациента».



Кроме того, в 2023 году в рамках нацпроекта Тольяттинская городская поликлиника №2 получила цифровой маммограф, эндоскопическое оборудование и систему ультразвуковой визуализации высокого класса.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Всего в этом году в рамках нацпроекта в учреждения первичного звена здравоохранения поставлено 40 УЗИ-аппаратов.

Фото: Минздрав региона