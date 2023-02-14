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В Тольяттинскую детскую клиническую больницу за два года трудоустроились 10 выпускников вузов и медколледжей

14 февраля 2023 14:25
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Меры социальной поддержки способствуют привлечению молодых специалистов.

Меры социальной поддержки способствуют привлечению молодых специалистов в Тольяттинскую детскую клиническую больницу. За два года в учреждение трудоустроились 10 выпускников вузов и медколледжей — 4 врача и 6 средних медицинских работников. Все они получили «подъемные» в размере 200 тысяч рублей.

 «Единовременные выплаты помогают поддержать молодых специалистов в первые месяцы работы, — отмечает главный врач Тольяттинской детской больницы Светлана Гаршина. — За последние два года к нам пришли 10 новых сотрудников. Помимо областных мер социальной поддержки, действует и муниципальная программа по созданию благоприятных условий для медработников. Администрация городского округа предоставляет специалистам жилье служебного найма или компенсацию расходов на аренду недвижимости».

Медицинская сестра педиатрического отделения младшего возраста Татьяна Балабанова с детства жила в Сургуте. В 2021 году специалист завершила обучение в Сургутском государственном университете и переехала в Тольятти. При трудоустройстве в детскую больницу специалист получила «подъемные» — 200 тысяч рублей.

 «Я всю жизнь мечтала о медицине, но обстоятельства сложились иначе. После школы получила высшее профессиональное образование в другой сфере и уже затем поступила в медицинский колледж, — поделилась Татьяна Балабанова. — Когда я завершила обучение, мы всей семьей переехали в Тольятти. Поддержка очень помогла в обустройстве съемного жилья. Сейчас решается вопрос о выделении нам квартиры служебного найма».

 «Учась в медколледже, я проходила практику в Тольяттинской детской больнице. Очень привыкла к коллективу, поэтому решила, что свою трудовую деятельность продолжу здесь», — рассказала лабораторный техник отделения лабораторной диагностики Анастасия Зайцева.

Напомним, обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами — важное направление национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным. При поддержке Губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения и созданию условий для привлечения специалистов в медицинские организации.

Медработники из других регионов России и стран, выпускники вузов и колледжей при трудоустройстве по наиболее востребованным специальностям получают выплату в размере 200 тысяч рублей. Для представителей наиболее дефицитных специальностей — врачей общей практики и врачей-специалистов в составе бригад скорой помощи — установлен повышенный размер выплаты — 300 000 рублей. Всего в прошлом году этой мерой поддержки воспользовались порядка 600 медработников.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Тольятти

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