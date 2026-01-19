В Тольяттинской поликлинике №3 установлено современное рентген-оборудование

Два современных рентгенодиагностических комплекса, маммограф и флюорограф установлены в Тольяттинской городской клинической поликлинике № 3 благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь".

Аппараты установлены в трех подразделениях медучреждения – на ул. Свердлова, 82, Степана Разина, 12, пр-т Московский, 46 и Цветной бульвар, 16. С момента ввода в эксплуатацию нового оборудования было обследовано около 3 тысяч пациентов, более 1,5 тысячи из которых - на рентген-аппарате.

«Главное преимущество данного оборудования – автоматическая отправка снимков в единую цифровую систему области. Врачи любого медучреждения смогут получать доступ к снимкам, оценивать динамику изменений и использовать данные для телемедицинских консультаций. Для пациентов- снижение дозы облучения», - рассказал заведующий рентгенологическим отделением Виталий Данилов.

Современное оборудование повышает доступность специализированной медицинской помощи, улучшает качество диагностики и повышает эффективность работы медицинского персонала.

«В ходе профилактических осмотров с помощью современных рентгеновских маммографов в 2025 году было выявлено 47 случаев рака молочной железы на ранних стадиях, - отметил Виталий Данилов. – Это лишний раз подчеркивает важность наличия современного медицинского оборудования в поликлинике, как в первичном звене здравоохранения».

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в 2025 году в медучреждения региона поставлена 41 единица тяжелого оборудования.

Фото: минздрав СО