Главные новости:
С 20 до 27 января будет ограничено движение транспорта по ул. Мичурина на пересечении с ул. Челюскинцев.
По участку улицы Мичурина в Самаре ограничат движение транспорта
С 12 по 19 января в Самарской области произошло 79 техногенных пожаров. Погибли 5 человек, спасены – 3 человека.
За прошедшую неделю в регионе произошло 79 техногенных пожаров
Это новое направление федерального проекта «Производительность труда». Уже готовы 15 типовых решений и более 100 лучших практик для соцсферы.
В 2026 году в губернии стартует внедрение бережливых технологий в учреждениях здравоохранения, образования, культуры и спорта
17 и 18 января на лыжной баще СШ «Чайка» проходили чемпионат Самарской области и областные соревнования по спортивному туризму.
Определились чемпионы региона по спортивному туризму на лыжных дистанциях
На месте захоронения лидера группы «Кино» Виктора Цоя вечером 18 января было обнаружено тело 47-летней женщины.
Преданная поклонница Цоя умерла на могиле рок-музыканта
22 января в Самарском бизнес-инкубаторесостоится кон сультация по теме заключения социального контракта на предпринимательскую деятельность, а также условий оформления и подготовки бизнес-плана.
В Самарский бизнес-инкубатор приглашают на консультацию по соцконтракту на предпринимательскую деятельность
В 2026 году 24 социально ориентированных НКО из Самары стали победителями первого конкурса Фонда президентских грантов.
Более 80 миллионов рублей из Фонда президентских грантов привлекли НКО из Самары
В 2026 году в регионе проведут работы по определению кадастровой стоимости
В 2026 году в регионе проведут работы по определению кадастровой стоимости
В Тольяттинской поликлинике №3 установлено современное рентген-оборудование

146
С момента ввода в эксплуатацию нового оборудования было обследовано около 3 тысяч пациентов, более 1,5 тысячи из которых - на рентген-аппарате.

Два современных рентгенодиагностических комплекса, маммограф и флюорограф установлены в Тольяттинской городской клинической поликлинике № 3 благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь".

Аппараты установлены в трех подразделениях медучреждения – на ул. Свердлова, 82, Степана Разина, 12, пр-т Московский, 46 и Цветной бульвар, 16. С момента ввода в эксплуатацию нового оборудования было обследовано около 3 тысяч пациентов, более 1,5 тысячи из которых - на рентген-аппарате.

«Главное преимущество данного оборудования – автоматическая отправка снимков в единую цифровую систему области. Врачи любого медучреждения смогут получать доступ к снимкам, оценивать динамику изменений и использовать данные для телемедицинских консультаций. Для пациентов- снижение дозы облучения», - рассказал заведующий рентгенологическим отделением Виталий Данилов.

Современное оборудование повышает доступность специализированной медицинской помощи, улучшает качество диагностики и повышает эффективность работы медицинского персонала.

«В ходе профилактических осмотров с помощью современных рентгеновских маммографов в 2025 году было выявлено 47 случаев рака молочной железы на ранних стадиях, - отметил Виталий Данилов. – Это лишний раз подчеркивает важность наличия современного медицинского оборудования в поликлинике, как в первичном звене здравоохранения».

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в 2025 году в медучреждения региона поставлена 41 единица тяжелого оборудования.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Тольятти

